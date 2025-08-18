Jujuy revive su gesta histórica: Arranca la semana del Éxodo en el Cabildo

La propuesta busca rendir homenaje a la gesta del 23 de agosto de 1812, cuando el pueblo jujeño, liderado por el general Manuel Belgrano, abandonó la ciudad en un acto de sacrificio y patriotismo para asegurar la independencia.

Las actividades comienzan este martes 19 de agosto con la charla histórica “Lo que el Éxodo nos dejó” en el Salón Éxodo, y continuarán con una serie de encuentros que invitan a reflexionar sobre el legado jujeño. El miércoles 20 será el turno de la charla “Patriotas sin Charreteras”, mientras que el jueves 21 se llevará a cabo el 1º Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas.

imagen de redes sociales

El viernes 22 la jornada se dedicará al Día Provincial del Canto con Caja y la Copla, seguido de un Festival Coplero en el Muro de las Batallas. Finalmente, el sábado 23 se realizará el acto central con la celebración por el 213° aniversario del Éxodo Jujeño en la Plaza de las Batallas a las 18 horas, con la participación de ballets, músicos locales y la Orquesta Sinfónica de Instrumentos Andinos.

Además, el Museo del Cabildo abrirá sus puertas de manera gratuita ese mismo sábado, para que jujeños y visitantes puedan recorrer la historia local en un espacio que se consolida como epicentro de la memoria colectiva.

Con charlas, música, coplas y homenajes, Jujuy se prepara para vivir una semana cargada de historia y cultura, reafirmando el orgullo por una de las gestas más significativas del país.

1º Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas



El Cabildo será sede del 1º Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas, para rendir honor y generar un espacio de intercambio para las defensoras de nuestra cultura. Los organizadores invitan a inscribirse al taller comunicándose al 3886820654, el encuentro inicia a las 9 horas en el Salón Éxodo, la entrada es con reserva previa hasta agotar cupos