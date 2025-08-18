Mujeres Gauchas de Jujuy honran sus raíces en histórico encuentro provincial

Jujuy vivirá un hito cultural el 21 de agosto de 2025 con el 1° Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas, bajo el lema "Raíces de mi tierra, fuerza de mi sangre". La cita, en el salón Éxodo del Cabildo, busca destacar el rol fundamental de las mujeres en la preservación de la identidad gaucha, su aporte a la memoria colectiva y su conexión con el suelo jujeño.

El lema sintetiza la esencia del evento "Raíces de mi tierra" simboliza la herencia histórica, costumbres y sentido de pertenencia; mientras "Fuerza de mi sangre" evoca el coraje transmitido entre generaciones para mantener viva la tradición ante los desafíos modernos.

La jornada incluirá actos simbólicos como el izamiento de la Bandera y una ofrenda floral a las "mujeres de la Patria", seguidos de conferencias magistrales. Destacan la disertación de la Prof. Irene Ballatore sobre el papel femenino en la historia gaucha argentina y el homenaje a heroínas independentistas por la Prof. Anahí Gareca. Además, habrá espacios participativos como la ronda de relatos "Mi historia como mujer gaucha", donde las asistentes compartirán vivencias sobre su rol en actividades tradicionales.

El cierre contará con una muestra de artesanías, presentaciones artísticas y entrega de reconocimientos, subrayando la importancia de estas guardianas culturales.

Programa del evento: