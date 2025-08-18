Motociclista murió tras sufrir una broncoaspiración y derrapar

Un lamentable episodio tuvo lugar en el departamento de San Pedro, donde un hombre murió tras sufrir una bronco aspiración mientras conducía una motocicleta y derrapar.

Según fuentes consultadas por este diario, el hecho se registró hoy alrededor de las 4.50 en un camino interno del lote Don Emilio, del mencionado departamento ramaleño.

Fue en esas circunstancias que un hombre caminaba por el sector, para dirigirse a realizar sus labores en una empresa ubicada en inmediaciones, cuando se percató de la presencia de una persona desvanecida, aparentemente sin signos vitales, y a los pocos metros una motocicleta Corven Triax tirada.

De manera inmediata alertó a las autoridades vía telefónica y una comisión policial de la Seccional 27° junto a personal del Same se presentó en el lugar, donde constató que se trataba de un hombre y que lamentablemente carecía de signos vitales.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la presencia de un médico de la Policía para un examen cadavérico.

Posteriormente fue identificada por la Policía como Lucas Gabriel Ceballos de 33 años, el profesional de la salud determinó que la víctima, además de presentar lesiones en distintas partes del cuerpo producto del derrape, habría fallecido debido a una bronco aspiración.

En el lugar de los hechos también trabajó personal del departamento de Criminalística, que realizó las pericias de rigor.

Mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Poder Judicial San Pedro y luego de los trámites de rigor, entregado a sus familiares.

Finalmente y por directivas del representante fiscal, la motocicleta fue secuestrada y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 27°.