Pascuttini: “hay que generar más trabajo como salida a la crisis”

Durante el encuentro, ambos dirigentes hicieron hincapié en la necesidad de generar más empleo como el camino más sólido para superar la crisis actual y garantizar un horizonte de desarrollo para las familias jujeñas.

Pascuttini sostuvo que la provincia cuenta con un enorme potencial en sectores estratégicos como la agricultura, la minería, la energía renovable y el turismo, pero que resulta indispensable que ese crecimiento se traduzca en oportunidades laborales reales y estables. “El empleo es la herramienta más efectiva para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Cada familia jujeña necesita la tranquilidad de tener un ingreso digno y sostenido en el tiempo”, afirmó el candidato.

En esa línea, remarcó que desde el Congreso de la Nación trabajará para impulsar leyes y programas que fortalezcan la producción local y acompañen a las pymes y emprendedores, que son el motor de la economía regional.

Ortega, por su parte, señaló que las dificultades actuales en materia social demandan un compromiso conjunto entre legisladores nacionales y provinciales, con el objetivo de brindar contención y respuestas concretas a quienes más lo necesitan. “No alcanza solo con asistencialismo: debemos generar condiciones para que la gente trabaje, produzca y se quede en Jujuy con un proyecto de vida posible”, indicó.

Ambos dirigentes coincidieron en que es necesario avanzar hacia un modelo de desarrollo equilibrado, que no solo impulse la actividad económica sino que también garantice mayor equidad social, acceso a servicios básicos y políticas inclusivas para jóvenes y mujeres, sectores que hoy enfrentan mayores dificultades para acceder al empleo.

“Queremos construir un futuro donde el trabajo, la producción y la inclusión social sean los pilares de una mejor calidad de vida. Ese es el compromiso que asumo con los jujeños”, concluyó Pascuttini.