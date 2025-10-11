Murió Diane Keaton, legendaria actriz ganadora del Oscar

La actriz Diane Keaton, una leyenda del cine de Estados Unidos, murió a los 79 años en California. Así lo informaron allegados de la familia, aunque aún no se conocen los motivos de su muerte.

Fue una de las grandes actrices que surgieron en la década del '70, cuando actuó en grandes clásicos del cine como El Padrino y Annie Hall (Dos extraños amantes), película por la que recibió un Oscar como Mejor Actriz en 1977.

Algunas de sus trabajos recientes más populares incluyen a El padre de la novia (1991), El club de las divorciadas (1996) y Alguien tiene que ceder (2003). Las películas de Keaton recaudaron en total más de $1100 millones solo en Estados Unidos.

De Los Ángeles a Broadway

Keaton, cuyo nombre real fue Diane Hall, nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles. Era la mayor de cuatro hermanos.

Su padre era ingeniero civil y su madre, ama de casa, pero —como ella misma recordaba— tenía aspiraciones artísticas. “Cantaba. Tocaba el piano. Era hermosa. Fue mi defensora”, recordó la actriz en una entrevista para PEOPLE en 2004.

Tras participar en obras escolares, Keaton estudió drama brevemente antes de mudarse a Nueva York para probar suerte en el teatro. Adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, porque ya existía una “Diane Hall” registrada en el sindicato de actores.

Su gran oportunidad llegó en 1968, cuando fue elegida como suplente en la producción de Broadway Hair, y llamó la atención por negarse a participar en la escena grupal de desnudo.

Un año después, su destino cambió al ser elegida por Woody Allen como coprotagonista de la comedia Play It Again, Sam (1969), obra con la que comenzó una larga relación personal y artística.