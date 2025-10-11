El turismo en Jujuy creció un 30% en lo que va del año

Según datos certificados por Civitatis, la plataforma líder en venta de excursiones y actividades turísticas en español en todo el mundo (www.civitatis.com/ar), la demanda de actividades en los principales destinos de la provincia aumentó más de un 30% en lo que va del año en relación con el mismo período de 2024. El mayor pico de visitas tuvo lugar en julio, coincidiendo con las vacaciones invernales.

La compañía multinacional, que suma más de 40 millones de usuarios y opera en más de 160 países, reveló que no solo aumentaron las visitas al destino, sino que también mejoró la satisfacción entre quienes eligieron la provincia. Más del 60% de las valoraciones recibidas en las actividades turísticas realizadas en Jujuy fueron calificadas con cinco puntos sobre cinco.

Las categorías que más crecieron fueron las actividades vinculadas al trekking y senderismo, y los recorridos guiados. La visita guiada por la ciudad de San Salvador de Jujuy, la excursión a Purmamarca y las Salinas Grandes, y el Parque Nacional Calilegua encabezaron el ranking con crecimientos del 400%, 200% y 50% respectivamente.

Desde un prisma demográfico, el estudio arrojó que el grupo poblacional que más visitó el destino fueron los viajeros solos (36%), seguidos por las parejas (29%) y los grupos de amigos (29%).

Finalmente, en cuanto a la procedencia, la mayoría de los visitantes fueron de origen argentino, seguidos por brasileños, españoles y uruguayos.