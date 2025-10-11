°
11 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Siniestro Vial
Jujuy Basquet
Palestina
casamiento
YPF
La elefanta Pupy
incendio
SECTOR B6

Siete parejas sellaron su amor en un casamiento comunitario

Vecinos de Alto Comedero celebraron el amor de siete matrimonios

Sabado, 11 de octubre de 2025 19:01
CASAMIENTO COMUNITARIO 2025

En una emotiva mañana llena de amor y alegría, siete parejas unieron sus vidas en matrimonio durante un casamiento comunitario realizado en la capilla Virgen de Copacabana, ubicada en el sector B6 de Alto Comedero.

LA PAREJA DECIDIÓ SELLAR EL AMOR EN LA CAPILLA VIRGEN DE COPACABANA

La ceremonia, cargada de emoción y acompañada por familiares, amigos y vecinos, permitió a los novios recibir la bendición de Dios y celebrar su compromiso rodeados del cariño de la comunidad.

El evento, impulsado por la parroquia local y con el acompañamiento de la comunidad del sector, se vivió como una verdadera fiesta del amor.

 

 

