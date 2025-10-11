Siete parejas sellaron su amor en un casamiento comunitario

En una emotiva mañana llena de amor y alegría, siete parejas unieron sus vidas en matrimonio durante un casamiento comunitario realizado en la capilla Virgen de Copacabana, ubicada en el sector B6 de Alto Comedero.

LA PAREJA DECIDIÓ SELLAR EL AMOR EN LA CAPILLA VIRGEN DE COPACABANA

La ceremonia, cargada de emoción y acompañada por familiares, amigos y vecinos, permitió a los novios recibir la bendición de Dios y celebrar su compromiso rodeados del cariño de la comunidad.

El evento, impulsado por la parroquia local y con el acompañamiento de la comunidad del sector, se vivió como una verdadera fiesta del amor.