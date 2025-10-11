°
11 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Las Pampitas
YPF
ASADO
Ejesa
Cámara Electoral
Enzo Fernández
especialistas
Jared Leto
Ciencia

Especialistas advierten que cada minuto cuenta ante un ACV

Por cada minuto de demora en la atención se pierden 2 millones de neuronas, por cada 15 minutos ganados, se reduce 4% el riesgo de mortalidad.

Sabado, 11 de octubre de 2025 14:37

El accidente cerebrovascular (ACV) representa hoy una de las mayores cargas sanitarias a nivel mundial y su impacto no solo se mantiene alto sino que continúa en aumento en prácticamente todas las regiones del planeta (desde 1990, su incidencia aumentó un 70%, su mortalidad un 44% y su discapacidad, un 32%).

Este fenómeno se observa incluso en países que lograron avances en la prevención de enfermedades cardiovasculares, lo que demuestra que el ACV requiere estrategias específicas, sostenidas y adaptadas a las realidades locales. En ese contexto, desde la Sociedad Neurológica Argentina describieron la situación en nuestro país y las medidas que mejores resultados obtienen para mejorar su abordaje y salvar vidas.

En la Argentina, la prevalencia estimada en personas mayores de 40 años es del 2%, lo que equivale a unas 365.000 personas que sobrevivieron a un ACV. Cada año se registran cerca de 55.000 primeros episodios, con una incidencia de 109 casos por cada 100.000 habitantes -una cifra superior al promedio mundial estimado por la OMS, que ronda los 87 casos-. El ACV constituye la cuarta causa de muerte en el país y una de las principales fuentes de discapacidad adquirida en adultos.

