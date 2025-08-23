Todo el calendario electoral hasta los comicios de octubre

Oficializadas las listas y designados los lugares en la Boleta única papel, los frentes electorales esperan el próximo viernes para iniciar la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, de acuerdo lo fija el calendario de la Cámara Nacional Electoral.

Mientras llega el 27 para que los jujeños se inserten nuevamente en clima eleccionario, en estos días los diferentes sectores definen la fecha, lugar y horario de la presentación de sus candidatos. Algunos lo harán el miércoles, otros en cambio el mismo viernes iniciando a la vez la campaña.

Ese día también vence el plazo para designar dos responsables económicos - financieros por agrupación.

De acuerdo al cronograma electoral, el 1 de septiembre se realizará la audiencia pública para exhibir el diseño de la Boleta única papel con la oferta electoral. Asimismo se aprobarán símbolos partidarios, denominación, fotografía de candidatos y candidatas entregadas y demás requisitos.

A la vez será la última jornada para realizar cambios y modificaciones propuestas; aparte se convocará a una segunda audiencia para la verificación de prueba de impresión de la Boleta única papel con representantes del Juzgado Federal Electoral y de las agrupaciones políticas participantes.

El 13 de ese mes concluye el plazo para asignar espacios de publicidad en medios de comunicación audiovisual por sorteo público Dine.

Para el 16 de ese mes se fijó la impresión y publicación de los padrones definitivos, y se designarán las autoridades de mesa; y el 21 comenzará la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual.

El fin del plazo para subsanar errores u omisiones existentes en el padrón (sólo enmienda de erratas u omisiones) será el 26, asimismo en esa fecha comenzará la difusión de mensajes institucionales de formación cívica y educación digital sobre cuestiones electorales y el uso responsable y crítico de la información electoral disponible en internet.

En el inicio de octubre la CNE se difundirán los lugares y mesas de votación; e iniciará la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio; y el 6 se destruirán los documentos cívicos de los ciudadanos fallecidos.

Para el 16 se estableció que finalizará el plazo para presentar el informe previo de campaña; también en esa fecha la Dine informará a los jueces federales electorales sobre un monto de aportes, subsidios y franquicias públicas a la campaña electoral.

El 18 comenzará a regir la prohibición de publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, pronósticos electorales o referirse a sus datos; el 24 finalizará la campaña y a las 8 comenzará la veda electoral; y el 26 será la jornada comicial desde las 8 hasta las 21.