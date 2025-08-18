Control integral en el nivel primario de la Marina Vilte

En el marco de las acciones de prevención y promoción de la salud, el Ejecutivo Municipal llevó adelante una jornada integral de control de la salud en los alumnos del nivel primario de la Escuela Nro. 1 “Marina Vilte”, actividad a cargo de profesionales de la Dirección de Medicina Preventiva, quienes realizaron controles bucodentales, electrocardiogramas y exámenes de agudeza visual, con el objetivo de garantizar el bienestar y el desarrollo saludable de los niños y niñas.

Al respecto, la directora de Medicina Preventiva, Itati Gloss manifestó “estamos llevando adelante el control de salud anual, una instancia fundamental que se realiza con el objetivo principal de prevenir y detectar a tiempo cualquier dificultad en el desarrollo de los niños, quienes fueron intervenidos en atención odontológica, electrocardiograma y revisión de la visión”.

En este contexto resaltó, “la idea es fortalecer el control integral y poder detectar a tiempo cualquier patología que pueda aparecer, priorizando la salud de los niños y agradeciendo el acompañamiento de los padres, que estén presentes sobre todo atentos a resguardar la calidad de vida y la salud de sus hijos”.

Aseguró Itati Gloss “el equipo profesional del municipio estará toda la semana controlando a los niños del nivel primario para continuar con el nivel inicial, reforzando el compromiso del municipio con la salud integral especialmente en los primeros años de vida”.

Luego, la coordinadora de Salud Pública y Atención Primaria, Daniela Alba, se refirió al relevamiento odontológico que se realiza anualmente en la Escuela Municipal Marina Vilte, como parte del programa de control de salud integral, “actividad fue dirigida a los alumnos de segundo grado, tanto del turno mañana como del turno tarde, a los fines de evaluar el estado bucodental de los niños y promover hábitos saludables en edad temprana”.

Durante la revisión, Alba explicó que se realizaron consultas para determinar el índice CEO o CPO (Caries, Extraídos y Obturados / Cariados, Perdidos y Obturados). Este indicador permite conocer la cantidad de caries, dientes afectados o perdidos, a fin de continuar con el tratamiento correspondiente junto al equipo de salud. Dicho equipo estará presente en la Escuela Marina Vilte durante dos semanas, trabajando con los distintos grados y comenzando con el grupo de niños del nivel inicial.