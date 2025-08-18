Gimnasia ganó en casa y no le pierde pisada al líder

Gimnasia demostró que peleará por el primer puesto hasta el cierre. Porque más allá que el empate con Mitre en Santiago del fin de semana le dejó un gusto amargo en la boca, al haber perdido la punta, ayer se paró en el "23 de Agosto" con autoridad y convicción. Entonces, el dos a cero sobre Chaco For Ever dejó en claro que en la recta final de la Primera Nacional no hay lugar a grises. De aquí en más, será al todo o nada.

El triunfo de ayer ante su gente implicó alcanzar los 50 puntos -un campañón-, quedando a dos del "lobo" mendocino que lidera esta Zona B. Ganando sigue de cerca los pasos del puntero, esperando que se equivoque en algún momento. Encima, todavía tiene que enfrentarlo dentro de tres jornadas en el Cuyo.

El equipo de Matías Módolo saltó a la cancha con la mente puesta en el triunfo. Se observó en cada acción o en cada pelota "dividida" que el dueño de casa estaba decidido a no regalar nada. Si bien Álvarez fue exigido por Marinucci, después todo fue de Gimnasia.

El gol de "Tortuga" Fernández, tras una gran asistencia de cabeza de Quintana, sirvió para tranquilizar las aguas y empezar a manejar el partido con tranquilidad, muy lejos de su arquero.

Entonces, no sorprendió a nadie cuando "Panchito" Maidana habilitó entre los centrales a Fernández y el "Uno" visitante, Canuto, evitó la caída, pero un minuto más tarde nada pudo hacer en el momento que Quintana arrancó por derecha, eludió a dos rivales y cedió el balón a Molina. El volante zurdo definió con jerarquía y marcó el segundo.

El conjunto chaqueño intentó cambiar el rumbo en el complemento, pero los cambios tampoco dieron réditos. En realidad, el principal problema pasó por falta precisión en los pasos y perder siempre en los rebotes.

La cuestión fue que los minutos fueron pasando, dando la sensación que el local estaba más cerca del tercer grito que la visita del descuento. La chance más propicia se generó al promediar el segundo tiempo cuando una gran escapada de Fernández de su campo sin marcas no terminó en festejo porque en lugar de definir optó, en un gesto de compañerismo, por habilitar a Quintana, quien estaba off side.

El "lobo" ganó y alimenta su ilusión.

Homenaje para chicos “lobos”

Nicolás Voutrinas, creador de contenidos en Youtube, conocido por sus bromas, desafíos y solidaridad, animó en el entretiempo un show para los chicos simpatizantes del "lobo". Regaló presentes y al final, la dirigencia de Gimnasia le entregó una camiseta oficial.

Los niños disfrutaron de un agradable momento; mientras el club prosiguió con su campaña para recolectar juguetes para los que menos tienen.

También, en el receso del partido, las jugadoras de la primera división de Gimnasia recibieron un cálido aplauso de la hinchada, tras haber llegado a la final regional de la Copa Federal Amateur femenino, cayendo con Atlético Tucumán el sábado en Papel NOA. Ahora las "decanas" serán las representantes del Norte en la instancia nacional de la competencia. La temporada pasada, vale recordar, había clasificado Palermo.