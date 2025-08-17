Día del Niño con cielo nublado

Llego el domingo en el que en nuestro país celebramos el día del Niño y agasajamos a los más chicos de la casa, si se puede con algún presente pero algo que nunca falta son las muestras de cariño.

Seguramente muchas familias aprovecharan el día para salir a pasear a algún sitio de nuestra provincia y te comentamos como estará el clima hoy.

En la ciudad de San Salvador de Jujuy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que será una jornada con cielo parcialmente nublado al igual que en los valles y el ramal en donde la temperatura máxima estará alrededor de los 17 grados sin probabilidades de lluvias.

Para aquellos que quieran visitar la zona de la Quebrada de Humahuaca también será un día agradable con máxima de 20 grados y cielo parcialmente nublado son probabilidades de lluvias.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca rige una alerta amarilla por fuertes vientos con máxima de 17 grados. Según el organismo nacional el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, especialmente en los niveles más elevados. Esto sería en la zona de Yavi, Cochinoca, Santa Catalina, Rinconada, parte alta de Humahuaca y Tilcara.

En Susques también hay alerta por viento zonda en donde las ráfagas podrían llegar a alcanzar los 150 km/h y la temperatura máxima oscilarían en esta parte de la provincia alrededor de los 16 grados.