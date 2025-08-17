¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Guerra Rusia-Ucrania

El papa León XIV instó a priorizar la paz tras la cumbre entre Trump y Putin

El Pontífice pidió que las negociaciones "vayan a buen fin" y subrayó que en el mundo es necesario “portar el fuego del amor y no el de las armas”. 

Domingo, 17 de agosto de 2025 10:43

El papa León XIV hizo un llamado a la paz este domingo, pidiendo que las negociaciones para terminar con las guerras "vayan a buen fin" tras la cumbre en Alaska entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder ruso Vladimir Putin. El Pontífice se manifestó durante la oración del Ángelus en Castel Gandolfo, donde pasaba sus vacaciones.

El papa León XIV hizo un llamado a la paz este domingo, pidiendo que las negociaciones para terminar con las guerras "vayan a buen fin" tras la cumbre en Alaska entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder ruso Vladimir Putin. El Pontífice se manifestó durante la oración del Ángelus en Castel Gandolfo, donde pasaba sus vacaciones.

Ante una plaza llena de fieles, el Papa pidió que se ponga “en primer lugar la necesidad del bienestar de los pueblos” y que no se responda “con la venganza”. El Santo Padre subrayó que en el mundo es necesario “portar el fuego del amor y no el de las armas”, y llamó a mantener la fidelidad a la verdad y la caridad.

En sus reflexiones, el Papa agregó que "no siempre el bien encuentra entorno a sí una respuesta positiva", y recordó que “actuar en la verdad cuesta porque en el mundo hay quien elige la mentira”. Además, instó a los fieles a no “homologarse” con esa mentalidad y a “mantenernos fieles a la verdad y en la caridad”.

La jornada del Pontífice incluyó una misa en el Santuario de Santa María de la Rotonda en la vecina localidad de Albano, donde había planteado que “no todas son rosas y flores” en el camino de seguir a Cristo. El Papa culminó su domingo con un almuerzo junto a un centenar de personas sin recursos en los jardines de Castel Gandolfo.

El Pontífice regresará a Roma el próximo martes 19, cuando presidirá la audiencia general de los miércoles en la Santa Sede.

