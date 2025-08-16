Continúa con la campaña de vacunación antirrábica en distintos barrios de la ciudad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informa a los vecinos el cronograma de la campaña gratuita de vacunación antirrábica que se desarrollará desde el lunes 18 hasta el sábado 23 de agosto, en diferentes sectores de la ciudad.

El objetivo es garantizar la salud pública y prevenir la rabia, una enfermedad que puede transmitirse de los animales a las personas. Por ello, se recuerda a los dueños de perros y gatos la importancia de llevar a sus mascotas, para recibir la dosis anual de la vacuna antirrábica.

Cronograma de vacunación

Lunes 18 de agosto

Avda. Bolivia / Tuyutí (Huaico – 10 a 14 hs)

Avda. Bolivia (Plaza Tres Fundaciones, Huaico – 10 a 14 hs)

Barrio 13 de Junio – Mza. 800 Lote 16 (10 a 14 hs)

ADEP – Calle 253 Nº 2534 (10 a 14 hs)

68 Viviendas – Consejo Consultivo Mza. AP4 Lote 6 (10 a 14 hs)

Martes 19 de agosto

Avda. Bolivia / Rodríguez Peña (Huaico – 10 a 14 hs)

Avda. Bolivia (Concejo Deliberante, Huaico – 10 a 14 hs)

El Mirador – Calle Rubí 2512 (10 a 14 hs)

30 Hectáreas – Calle 498 Mza. PA1 Lote 7 (10 a 14 hs)

110 Viviendas – Empleados de Comercio, Mza. PA1 Lote 6 (14 a 18 hs)

15 Hectáreas – Mza. 9 Lote 5 sector Odij (14 a 18 hs)

Miércoles 20 de agosto

Pasaje Gerónimo Carrillo (Huaico – 10 a 14 hs)

J.M. Gomes / Anchorena (Mástil, Huaico – 10 a 14 hs)

Sector B6 – Marina Vilte Nº 1263 (10 a 14 hs)

Tupac Amaru 10ª etapa – Mza. AP5 Lote 19 (10 a 14 hs)

Sector B4 – Caraguasi / Guerrero (10 a 14 hs)

Sector B5 – Aliso / Monterrico (10 a 14 hs)

Bajo Gorriti – Newbery / Iriarte (14 a 18 hs)

Jueves 21 de agosto

Avda. Bolivia / Artigas (Huaico – 10 a 14 hs)

Avda. Bolivia / Guillermón (Huaico – 10 a 14 hs)

San Guillermo 1 – Guayaquil / Talcahuano (10 a 14 hs)

14 Hectáreas – Mza. 11 Lote 15 (10 a 14 hs)

14 Hectáreas – Mza. 13 Lote 8 (10 a 14 hs)

La Merced – Moscú / Lagunilla del Farallón (14 a 18 hs)

Viernes 22 de agosto

Avda. Bolivia / Cabrera (Huaico – 10 a 14 hs)

Villa Angola (detrás de la UNJu, Huaico – 10 a 14 hs)

90 Viviendas Aires del Alto – José Porto (espacio verde, 10 a 14 hs)

Tupac Amaru 1ª etapa – Mza. AP2 Lote 20 (10 a 14 hs)

Suipacha – La Rioja Lote 1 (10 a 16 hs)

Sábado 23 de agosto

Bajo La Viña – Plaza Geriátrico (Vaca / Rolando Corte, 10 a 14 hs)

Avda. Balbín 1577 – Veterinaria Humpa (10 a 14 hs)

Se solicita a los vecinos llevar a sus mascotas con correa y, en caso de ser necesario, con bozal para facilitar su manipulación durante la aplicación de la vacuna. La campaña es gratuita, obligatoria y se aplica una vez al año a perros y gatos.