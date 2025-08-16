El polideportivo del Barrio Chijra se llenó de sonrisas y alegría

En el marco del Plan de Mejoras en Clubes Deportivos y Espacios Recreativo que lleva adelante el Gobierno de la Provincia a través de la Dirección Provincial de Arquitectura (DPA) del Ministerio de Infraestructura se cumplió otro objetivo de poder brindar un espacio de recreación en el barrio Chijra de Capital.

El polideportivo además será un lugar de encuentro y cuenta con la renovación del piso de la cancha, iluminación, jaula perimetral, nuevos equipos deportivos, jaula y tableros de básquet.

El nuevo espacio renovado, en esta oportundiad, fue escenario para que los niños, niñas y vecinos del lugar puedan celebrar el día de las infancias.

En tal contexto, Carina Cortéz comentó que “es un sueño cumplido, porque los chicos necesitaban una canchita. Gracias al personal de infraestructura, al Gobierno de la Provincia y al intendente que nos ayudaron a concretar esta meta de todos los vecinos”.

Continuando celebro que los jóvenes del barrio también tengan un espacio para jugar y concretar otras actividades culturales.

En tanto, Iván Corzo otro vecino radicado hace tiempo en el barrio señaló que “el gobierno está presente y se nota en esta clase de obra que es un beneficio para nuestros chicos”.

También mencionó que para celebrar la inauguración se esperó el día del niño para ofrecer chocolatada, juguetes, golosinas y facturas.

“Con este espacio estamos confraternizando los vecinos en este día de alegría, y así comienza una nueva etapa en este sector”, concluyó.

Antonio Méndez, otro vecino manifestó que era un día esperado por los vecinos que residen desde 1993 y que al ser padres deseaban un espacio renovado para sus hijos.

“Gracias a las autoridades gubernamentales hemos podido por la gestión del centro vecinal remodelar el polideportivo”, afirmó.