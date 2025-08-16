Humahuaca celebra mañana el Día del Niño

HUMAHUACA (Corresponsal). Mañana en el Club Estudiantes de la ciudad de Humahuaca se recepcionará a los más pequeños para celebrar el Día del Niño.

Desde el municipio comunicaron que las puertas abrirán a partir de las 15 y que desde ese momento los niños podrán visitar los stands que presentarán cada una de las secciones que tiene el gabinete municipal.

Al respecto, la intendente Karina Paniagua destacó que "desde que iniciamos la gestión desarrollamos esta actividad por que para nosotros lo más importante son los niños. Queremos que se lleven siempre una sonrisa por eso, como todos los años, les daremos regalos".

Por la mañana, como es tradición, se realizará la caminata con personajes infantiles y payasos por las calles para hacer la invitación.

Habrá muchos juegos y regalos preparados para la ocasión por el equipo del gabinete.

Informaron además, que las localidades del interior, que son parte del ejido municipal, también tendrán sus agasajos. "Muchos de esos niños no pueden llegar al Club Estudiantes es por eso que todo mi equipo del gabinete va a recorrer el interior para llevar regalos sorpresas, juegos y muchas cosas más", dijo Paniagua.

Desde la organización piden que cada uno de los niños y padres puedan llevar sus vasos y tazas, con la premisa del cuidado del ambiente y el uso responsable de los diferentes elementos reciclables.

"Vamos a tener una tarde con muchos juegos que van a ayudar a aprender y sociabilizar con nuestros pequeños", concluyó la intendente.