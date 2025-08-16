Deportivo Luján ganó y sacó boleto al próximo Regional

Emocionante partido se vivió ayer en el estadio "La Tablada" en donde se enfrentaron Deportivo Luján y Malvinas, en el marco de un encuentro clasificatorio para el próximo Regional.

El boleto al torneo afista fue para el "granate" que terminó festejando por 2 a 1 sobre los "héroes".

Con un buen marco en las tribunas en el reducto de avenida Córdoba y bajo el arbitraje de Víctor Condo, el partido en el primer tiempo fue favorable a Deportivo Luján.

Los de calle Tumusla salieron a "comerse" a su rival. Sin demasiados argumentos futbolísticos pero con mucha presión, concentración y sobre todo eficacia, Luján encontró la apertura del marcador a los 17 cuando Vatt definió contra un palo y venció la resistencia del golero de Malvinas, Exequiel Paz, justamente un ex"granate".

Lo de Malvinas en la primera etapa fue preocupante, es que el equipo en mención no gravitó y lejos estuvo de incomodar a su rival más allá de una jugada aislada al final del primer segmento.

Así las cosas, ambos combinados se fueron al descanso, con la mínima ventaja de Deportivo Luján sobre Malvinas.

En el complemento, el trámite fue completamente distinto. Los cambios hicieron efecto en los "héroes" quienes avanzaron sobre campo rival pero no tuvieron éxito para conseguir el empate.

Encima para mal de Malvinas, Luján amplió el marcador a 2 a 0 gracias al gol de Bárcena sobre los 37.

La cuestión parecía juzgada pero a los 40 un tanto de Russito para Malvinas (2 a 1) le terminó dando suspenso a una tarde que finalmente sería para Luján que vuelve al plano nacional luego de 10 años.

Pasando en limpio al Regional, los equipos jujeños clasificados hasta el momento son: Altos Hornos Zapla, Talleres, Monterrico Sur, Racing de Ojo de Agua y Deportivo Luján.

Hugo Peñaloza

El presidente de Luján, Hugo Peñaloza, habló con El Tribuno de Jujuy en medio de los festejos por la clasificación de Deportivo Luján al próximo Regional.

Describiendo sensaciones, el mandamás "granate" dijo: "De los 11 titulares, 7 son de escuelita de fútbol; los que estaban en el banco todos son de escuelita, para nosotros esto es el proceso, esta es la forma de trabajar en Luján, esto lo venimos trabajando desde siempre, es una continuidad de Luis Civardi, una continuidad de Sergio Civardi que el año pasado hizo un laburo tremendo como DT". Y agregó: "Había corazón, había identidad. Eso es lo que le inculcamos a los chicos".