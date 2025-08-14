¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Feria del Libro de Jujuy

Elena Bossi analiza la novela "Veta abajo" de Pablo Baca

En el marco de la Feria del Libro Jujuy, después de una postergación por causa de la lluvia, la escritora y Dra. en Letras Elena Bossi se va a referir a la novela “Veta abajo” del escritor jujeño Pablo Baca y posteriormente participará de un diálogo con el autor. 

Jueves, 14 de agosto de 2025 12:49

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 15 de agosto, a hs. 20:30, en el “Atelier de los Sentidos” (ex ENERC), ubicado en calle Sarmiento de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a un costado del Cabildo Histórico. 

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 15 de agosto, a hs. 20:30, en el “Atelier de los Sentidos” (ex ENERC), ubicado en calle Sarmiento de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a un costado del Cabildo Histórico. 

La novela cuenta la historia de un joven que llega desde las alturas de la puna jujeña a estudiar derecho a una ciudad cálida. “Este joven -ha señalado la Dra. Malvina Seguí- es arrastrado por una compañera a quien conoce el primer día de clases. Candelaria o Kali -como dice ella que es su nombre en sánscrito- lo llevará a explorar no solo el mundo que lo rodea, sino fundamentalmente su ignorancia y sus deseos” 
Elena Bossi ha dicho que “Veta abajo es una novela de una belleza y profundidad particulares; una obra de la madurez, sin cabo sueltos, perfectamente articulada que asombra por su poder atrapante, su fortaleza”.

La novela ha sido publicada por Áperion Ediciones, un sello con sede en Madrid, como parte de su colección “arte-facto” de ficción moderna y contemporánea. La Editorial publica colecciones de filosofía, ensayo, arte, educación, música y literatura.

ESCRITOR/ Pablo Baca

