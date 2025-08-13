Desarrollaron 8° Pre Congreso de Niñez

Se realizó en San Salvador de Jujuy el 8° Pre Congreso de Niñez y Adolescencia, organizado por la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Jujuy. Por ser la antesala del XVI Congreso Latinoamericano de Niñez Adolescencia y Familia, y III Foro Latinoamericano de Adolescentes y Jóvenes que se desarrollarán entre el 17 y 18 de octubre en la ciudad de Punta del Este, fue declarado por iniciativa del intendente Raúl "Chuli" Jorge, de interés municipal mediante el decreto ejecutivo 2006/25.

El encuentro se desarrolló en el Centro Cultural "Martín Fierro" con participación de profesionales y funcionarios del ámbito judicial, legisladores provinciales, trabajadores sociales, operadores del sistema de protección, y demás actores de la sociedad involucrados en la temática de la niñez y adolescencia. Además, se hizo entrega del decreto 2007/25 "Visitante Distinguida" a la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, considerada una de las juristas más influyentes del país.

Los instrumentos fueron entregados por el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, quien destacó la presencia de "notables juristas" que llegaron a la capital jujeña para abordar una temática que es central para las políticas del gobierno municipal. "Este es un tema que venimos trabajando de manera permanente en el municipio", expresó, para luego señalar que los temas abordados durante el pre Congreso, "tienen que ver con la prevención de la violencia y el respeto de los derechos de los niños y niñas de la ciudad en un mes tan particular, como agosto, en el que estamos trabajando con todas las infancias".

A la vez, agradeció la labor desarrollada por el Estado provincial que garantizó, "un marco adecuado que también tiene que ver con el ejercicio de la profesión judicial y la actividad particular de los abogados del foro para el desarrollo de su actividad de defensa".

Por su parte, la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Alejandra Martínez, reseñó que el pre Congreso, "es un espacio preparatorio para el XVI Congreso Latinoamericano que tendrá lugar en el mes de octubre en Uruguay". Expresó que el evento, para Jujuy, "es muy importante, fundamentalmente porque quienes vienen son dos personalidades, como la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, quien es una eminencia en materia de derecho, y es considerada la Messi del derecho".