13 de Agosto,  Jujuy, Argentina

DÓLAR OFICIAL

$1325.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2186.25

DÓLAR BLUE

$1340.00

Día del Niño

Día del Niño con taller de lectura en el hospital

Un informe reveló que el gasto promedio no llega a los $50 mil.

Miércoles, 13 de agosto de 2025 23:17

Uno de cada tres regalos por el Día del Niño estará relacionado con la indumentaria, opción que desplazó a los juguetes en la preferencia de los consumidores, mientras que el gasto promedio no llegará a los $50.000.

Uno de cada tres regalos por el Día del Niño estará relacionado con la indumentaria, opción que desplazó a los juguetes en la preferencia de los consumidores, mientras que el gasto promedio no llegará a los $50.000.

Así lo reveló un reciente estudio de la consultora Focus Market sobre 3.000 casos analizados.

El 33% de los consultados dijo que el regalo será algo relacionado con el sector textil, mientras que el 22% elegirá un juguete. De esta forma se invirtieron las preferencias del año pasado

Le sigue con el 22% Juguetes, 19% Libros didácticos, 7% Artículos deportivos, 7% Informática, 5% Calzados, 2% Rodados (bicicletas, triciclos,etc), entre otros.

El gasto promedio presupuestado es de $49.500, según consignó el informe.

 

