El Carmen se prepara para el Festival Provincial del Buñuelo

Este domingo 17, la ciudad de El Carmen vivirá una de sus celebraciones más queridas: la novena edición del Festival Provincial del Buñuelo. La cita será desde las 15 horas en el tradicional Paseo de los Buñuelos, donde la gastronomía, la música y la danza se unirán para rendir homenaje a una de las costumbres más sabrosas de la región.

“BECHO” RIVEIRO | OFRECIÓ UN ADELANTO DE LO QUE SE VIVIRÁ EL DOMINGO.

El lanzamiento oficial del evento tuvo lugar en Plaza Vilca, donde se realizó una conferencia de prensa con la presencia de autoridades provinciales y municipales. Allí, el secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos, destacó la relevancia cultural y turística del festival. "Éste es un evento muy importante, es fundamental tanto para la cultura como para el turismo. Será un fin de semana largo y es clave tener estas actividades que van a seguir mostrándole al país y al mundo todo lo que tiene Jujuy y El Carmen en particular", señaló que el festival celebra la tradición culinaria y folclórica para los carmense lo que se ha convertido en un pilar fundamental de la cultura.

La grilla artística de esta edición contará con la participación de reconocidos músicos como Las Cuatro Cuerdas, La Cantada, "Becho" Riveiro, Grupo Revelación, "Tati" Domínguez, Diego Martínez, Darío Zapana, Tierra Madre y Abigail Sulca. Además, habrá presentaciones de numerosos ballets folclóricos, lo que garantizará una tarde-noche cargadas de tradición y alegría.

ALFAJORES ARTESANALES

En diálogo con la prensa, el intendente de El Carmen, Víctor Hugo González, subrayó el impacto que genera esta propuesta. "Este festival tiene una captación de gente importante porque el año pasado tuvimos más de 20 mil personas que recorrieron todo el día el paseo del buñuelo y los puestos de artesanos. No solo presentamos una cartelera donde el buñuelo es la estrella, sino que musicalmente habrá una extensa grilla de cantantes y muy buenos ballets. Los espero este domingo para disfrutar de esto que nos identifica como carmenenses", sostuvo.

FIESTA PROVINCIAL | PARA EL PALADAR Y LA TRADICIÓN.

Uno de los atractivos más esperados será el concurso al mejor buñuelo. La ganadora de la edición 2024, Anahí González -integrante de la reconocida "Familia González"- expresó su entusiasmo por la nueva competencia. "Estamos muy entusiasmados de que se vuelva a realizar el festival. Sabemos que es una oportunidad única porque convoca a mucha gente. Vamos a estar predispuestos a recibir nuevos clientes y darle un buen gusto al paladar", contó a El Tribuno de Jujuy.

FERIA DE ARTESANOS | PRESENTARON SUS PRODUCTOS PARA TODA LA FAMILIA

Durante la presentación oficial, los ballets Aires de Tradición y Cipam ofrecieron un adelanto de lo que se vivirá el domingo, animando la presentación en Plaza Vilca. Además, se montó una feria de artesanos que se extendió hasta las 18 horas, donde el público pudo degustar algunos de los productos que estarán presentes en el festival.

Con una combinación de sabor, música, danza y la calidez de su gente, el Festival Provincial del Buñuelo promete nuevamente atraer a miles de visitantes, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos del calendario cultural jujeño.