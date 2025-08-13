Peligro en parada de colectivos

Tanto usuarios del servicio de transporte público como peatones y vecinos del barrio Malvinas denunciaron el peligro que les significa la existencia de un pozo abierto en plena vereda de avenida Vespucio casi esquina Monroy.

A modo de resguardar su integridad, los vecinos colocaron una tronco adentro que sobresale por lo menos un metro para advertir su presencia, y algunos escombros.

El pozo que se conecta con el desagüe pluvial está justo en una parada de colectivos por lo que el riesgo aumenta para los pasajeros que deben evadirlo al descender, o pedir al chofer que se mueva.

Advierten también que en esa misma esquina hay un poste de madera que está inclinado hacia la avenida. Por ambos casos solicitan a quien corresponda, accionar.