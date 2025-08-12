Motociclista falleció luego de impactar contra un auto

Un motociclista de 44 años perdió la vida tras impactar con la parte trasera de un auto, mientras transitaban por un tramo de la ruta provincial N° 46 en el mismo sentido, a la altura del barrio Libertad de la ciudad de Perico.

Son seis las víctimas fatales en incidentes viales en doce días de agosto, en los distintos puntos de la provincia de Jujuy.

La víctima falleció de manera instantánea por la violenta caída en la cinta asfáltica. Se constituyó en la víctima fatal número seis en lo que va de agosto, en la provincia de Jujuy.

El trágico siniestro vial sucedió la noche del domingo, cuando un automóvil marca Ford Fiesta circulaba por la ruta provincial 46, a la altura del mencionado sector barrial periqueño.

En esas circunstancias, alrededor de las 20.30, por causas que son motivo de investigación, una motocicleta marca Corven de 150 cc de cilindrada, que se desplazaba en el mismo sentido impactó en el sector trasero del auto.

A raíz del siniestro, el motociclista salió despedido del rodado y cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica, golpeándose la cabeza y otras partes del cuerpo, mientras que el automovilista frenó la marcha más adelante.

Fue entonces que minutos más tarde acudió el personal del Same, que constató que el conductor de la moto no contaba con signos vitales, por un traumatismo encéfalo craneal grave.

Por esa razón, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico, para luego ser entregado a los familiares.

También se constituyeron en el escenario del incidente los integrantes del Departamento de Criminalística de la Policía, quienes se encargaron de realizar las pericias de rigor para conocer las causales del siniestro.

Además, personal de Seguridad Vial de la Policía de la provincia trabajó en el reordenamiento del tránsito para evitar inconvenientes en el lugar, en donde se contabilizó la sexta muerte en incidentes viales en el territorio de la provincia de Jujuy en estos doce días de agosto.