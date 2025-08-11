Inolvidable Finde Estudiantil 2025

Ayer se vivió el último día del gran Finde Estudiantil, dos jornadas a pleno, cargadas de fuerza y energía que reavivaron el espíritu juvenil en el estadio "23 de Agosto".

Ayer los jóvenes recibieron la visita del gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, quien sostuvo que "nuestros jóvenes son, una vez más, protagonistas de la mejor celebración del país, la Fiesta Nacional de los Estudiantes". Felicitó a las delegaciones por "sus bailes, napolitanas, toda la alegría y la pasión" desplegada. Además se sumó a la iniciativa contra el bullying, creada por la Comisión Estudiantil de la FNE, con una pintada en el brazo con la frase "No seas parte del daño".

También estuvieron presentes la representante nacional de los estudiantes, Martina Rauschemberger, y la representante provincial Josefina Blanco, quienes acompañaron a la comisión estudiantil durante todo el evento.

FUERZA | ALUMNO DEL COLEGIO SANTA TERESITA EN PLENA COREOGRAFÍA.

La época de los estudiantes trae consigo cientos de visitantes y este día no fue la excepción, entre el público hizo su aparición Nicolás Voutrinas, reconocido influencer juvenil, quien recalcó la enorme capacidad de los estudiantes jujeños para ser creadores de estos grandes eventos y reconoció nunca haber visto nada igual en todo el país.

“LAS PANTERAS” | ALUMNOS DEL COLEGIO E.T.P. Nº1 CON “ÁRABE”.

La última jornada se vivió a lo grande, y se caracterizó por la gran energía contagiada desde los números de baile de los estudiantes de las diferentes instituciones. Sin embargo, no solo los números estuvieron excelentes, los vestuarios de la edición 2025 fueron entre los mejores de los últimos años, se destacaron los brillos, las lentejuelas, las transparencias y sobre todo la creatividad, ya que muchos de ellos fueron confeccionados por sus protagonistas, un gran valor agregado si se piensa en el tiempo invertido, ensayo y preparación.

“LOS CUERVOS” | DE LA ESCUELA DE COMERCIO Nº2 MALVINAS ARGENTINAS EN POSE.

Este año, las diferentes instituciones apostaron a lo grande, las tribunas alentaron como nunca, mientras cada coreografía se desarrollaba, transmitiendo gran emoción y alegría, logrando dejar un recuerdo inolvidable dentro de los corazones de cada estudiante jujeño.

“LOS PANDAS” | ALUMNA DEL COLEGIO Nº3 DESTACA POR SU MAQUILLAJE.