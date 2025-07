Convenio con Inta impulsa producción de maracuyá

La producción de maracuyá como política productiva ya casi es una realidad para Jujuy. A través de la firma de un convenio rubricado el martes en la Estación Experimental de Cultivos Tropicales de Yuto, entre ese organismo de investigación, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Jujuy y 15 productores de las regiones de valles y Yungas, se avanza en su impulso. Será mediante el Programa de Desarrollo de Cuencas de Frutas Tropicales que recibirán los plantines de maracuyá y lo cultivarán con asistencia de Inta.

La secretaria de Desarrollo Agrícola de Jujuy, Patricia Ríos, encabezó el acto junto al director de la Estación Experimental de Yuto, Matías García Rodríguez. También participaron productores locales, quienes firmaron un acta compromiso por la que recibirán plantines de maracuyá de forma gratuita, asumiendo el compromiso de preparar previamente la infraestructura necesaria en sus fincas.

Los 15 productores adheridos representan una expansión de aproximadamente 10 hectáreas (has) nuevas, que se suman a las 10 has ya existentes en la provincia, lo que permitirá duplicar la superficie cultivada de maracuyá. La producción de los plantines, a cargo del Inta Yuto, avanza con el objetivo de entregarlos en el mes de septiembre.

"El programa busca diversificar la matriz productiva provincial incorporando el cultivo del maracuyá, un fruto con potencial de desarrollo comercial y agregado de valor en nuestra región", explicó la secretaria de Desarrollo Agrícola, Patricia Ríos.

Recordó que desde la presentación oficial del programa en noviembre de 2024 en la finca Río Negro de El Chalicán, se realizaron talleres informativos y técnicos en Perico, Fraile Pintado, Palma Sola y otras localidades para captar productores interesados, por lo que se inscribieron 18 interesados y ya se formalizó la participación de 15.

"El acompañamiento no es solo con plantines. También incluye capacitaciones técnicas, asesoramiento y articulación institucional con el Inta, además del apoyo de los municipios locales", explicó la funcionaria, quien agradeció al intendente de Palma Sola, Francisco Vaquera, por su gestión para integrar a productores de esa localidad.

MARACUYÁ | DE GRAN POTENCIAL EN EL PAÍS.

Por su parte, Carina Armella, investigadora del Inta Yuto, explicó que el organismo nacional se encarga de la producción de plantines certificados y de la asistencia técnica a campo. "Desde hace años venimos trabajando con este cultivo en parcelas experimentales y acompañando a productores. El Inta aporta material genético, capacitación y seguimiento técnico, mientras que los productores deberán preparar sus fincas con las condiciones necesarias para garantizar el éxito del cultivo", afirmó.

La especialista también destacó que hay interés en otras zonas como Aguas Calientes y Finca El Pongo, más allá del trabajo territorial tradicional de la Estación Experimental en Yuto y Palma Sola con los que vienen trabajando.

Durante el encuentro, algunos productores expresaron su interés en incorporar nuevos cultivos tropicales como la pitaya, e incluso se mencionó la posibilidad de evaluar en el futuro la factibilidad del café. Sin embargo, las autoridades aclararon que el enfoque del proyecto apunta a desarrollar la cadena productiva del maracuyá.

Así lo explicó la directora de Desarrollo Agrícola y Forestal, Emilia Deiana, quien recordó que el objetivo no solo es impulsar la producción primaria, sino también trabajar en el agregado de valor y la comercialización. "Apostamos a acompañar todo el proceso productivo. Desde la infraestructura inicial hasta el mercado final. El seguimiento técnico será permanente", dijo.

El programa cuenta con una inversión estatal estimada en 20 millones de pesos, que incluye recursos físicos, económicos y humanos. La entrega de los plantines se prevé hacer en septiembre de 2025 y durante el primer semestre de 2026 se brindará acompañamiento técnico integral a los productores.

Destacan potencial de esta fruta

CARINA ARMELLA | DE ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE INTA YUTO

Carina Armella, ingeniera agró noma e integrante de la Estación Experimental de Cultivos Tropica les de Inta Yuto, destacó el poten cial que tiene el maracuyá en Jujuy, por sus condiciones climáticas y por la creciente demanda del mercado. También valoró el papel del Inta en el desarrollo del cultivo en Jujuy.

“Cuando empezamos a trabajar con maracuyá, casi no se conoció en la provincia. Mucho de lo que sabemos viene de nuestra propia experiencia y de adaptar información de otros países a nuestras condiciones. Hoy podemos acompañar a los productores con conocimiento técnico y adaptado a nuestra región”, explicó. Detalló que se trata de una fruta tropical que aún es relativamente nueva para muchos, y los jujeños la compran en ferias y mercados locales por lo que creció mucho su consumo. “El maracuyá es muy valorado por su sabor y su riqueza en vitaminas. Tiene una acidez similar a la del limón, pero con un gusto mucho más agradable, lo que lo hace ideal para jugos, postres, jaleas y helados. Además, tiene un importante desarrollo en la industria, sobre todo en la elaboración de pulpas”, dijo.

Destacó que la fruta se adapta bien a diversas zonas de la provincia, incluso a las más templadas, y que si se planta en la época adecuada puede comenzar a producir a los ocho meses del trasplante. “Es una enredadera perenne, por eso necesita un sistema de conducción con postes y alambres. Si no se la sostiene, cae al suelo y no produce”, dijo. Sobre el mercado, dijo que existe una demanda nacional insatisfecha. “Hoy se importa pulpa congelada porque no se logra cubrir la demanda interna. Hace tres años, una empresa tucumana vino a Jujuy y no pudo ser abastecida por completo ni siquiera sumando la producción de todos los productores locales”, recordó.

Acerca de la duración de la planta, explicó que su vida útil es de uno a dos años, pero que lo ideal es renovarla a los tres años sino el rendimiento cae. Aclaró que es un cultivo sensible a las heladas, por lo que no sería viable en zonas frías como San Antonio. En la charla se recomendó un manejo más amigable con el ambiente y la biodiversidad. “El maracuyá depende de la polinización de abejorros nativos. Por eso no es conveniente aplicar productos químicos que los afectan. Enseñamos a los productores a identificarlos y promovemos un manejo preventivo de plagas”.