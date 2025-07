Vappers: la peligrosa nueva moda entre los adolescentes

Cada vez se ve más a menudo jóvenes usando vapeadores tanto a la salida del colegio, en plazas, fiestas y boliches. El ideal implantado en la sociedad de que el cigarrillo electrónico sería una opción más saludable que el tabaco ha potenciado su proliferación y desde su llegada hace un año se ha convertido en el objeto deseado de muchos. Sin embargo esta opción más llamativa, top y tentadora, es incluso peor que el cigarrillo de tabaco, produciendo más daño a más corto plazo. Su comercialización y uso en adolescentes encendió las alarmas nacionales, a tan punto que la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una severa advertencia sobre el uso y los efectos de los cigarrillos electrónicos, conocidos como vapeadores.

EMILIO SURLIN GARCÍA

Para profundizar en el tema, El Tribuno de Jujuy, consultó al especialista en Neumonología, Emilio Surlin García, quien explicó los peligros de esta volátil moda. "Estamos hablando de un aparato que produce vapor, por lo tanto, tiene que tener una temperatura mayor a 100 grados es decir que vos estás incorporando una sustancia a más de 100 grados centígrados. Así que eventuales quemaduras pueden existir en la boca y en los labios", señaló.

"Segundo, no hay control sobre las sustancias que usan, es decir que vos estás ingresando cosas que ni siquiera sabes lo que son y tercero, muchos las usan para encubrir el uso de marihuana, porque usan el aceite de marihuana para vapear", alertó sobre la posible toxicidad de los productos que usan, debido a que muchos no están registrados y se elaboran en total precariedad.

Riesgo de uso

Emilio Surlin advirtió que existen dos enfermedades graves asociadas al uso de vappers, es el caso de la neumonía lipoidea y la proteinosis alveolar pulmonar.

"La neumonía es lipoidea se denomina así porque usan aceite, por lo tanto, son lípidos. Entonces, están inhalando lípidos y eso se deposita en el glóbulo y produce una condensación del palenque pulmonar que se llama neumonía lipoidea y la proteínosis alveolar es una enfermedad por un trastorno en el sistema inmunológico del pulmón donde se acumula una sustancia que se llama sufractante que va produciendo fibrosis pulmonar, que si no se trata a tiempo, se lleva a la fibrosis pulmonar y/o a la muerte" dijo determinantemente.

Finalmente destacó la importancia de masivizar la información acerca de este producto ya que no es inocuo, sino que incluso genera más daño "Hay que informar más a la gente de que no le permitan a los hijos usar vapeo. Además, tenemos otro problema grande que es que no se posee mucha información", manifestó con preocupación debido a que el producto todavía es reciente y no se conocen los efectos a largo plazo, recién en 20 o 30 años se podrá ver los efectos secundarios de su uso habitual.

Campaña nacional: el vapeo y sus riesgos

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) encendió las alarmas sobre el uso de cigarrillos electrónicos y alertó en un comunicado que los dispositivos facilitan el inicio del tabaquismo y añaden riesgos entre los más jóvenes.

Según datos de la Encuesta Nacional Anual sobre Tabaco en Jóvenes realizada en 2023, el consumo de estos productos entre estudiantes secundarios de escuelas públicas de la Ciudad era del 8 por ciento, cuando cinco años antes la cifra era del 7 por ciento.

Además alerta sobre la legislación nacional prohíbe su promoción, venta y distribución. Por lo tanto, se desconoce el origen y la forma de manufactura de los distintos dispositivos y soluciones. Sin embargo, señala la campaña que jóvenes atractivos, influencers y celebridades aparecen frecuentemente en redes sociales usando estos productos, generando un efecto comunicacional poderoso.