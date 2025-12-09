Retratos de maestros del arte y la cultura en el Caja

Hoy a las 10 se inaugura en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), la muestra fotográfica "Maestros y discípulos".

Se trata de la producción fotográfica artística realizada por Walter Reynaga, a todos los protagonistas del ciclo de charlas del mismo nombre, que organizó durante los últimos dos años, la Secretaría de Cultura de Jujuy.

Los encuentros con los artistas de distintas disciplinas de amplia trayectoria, tuvieron lugar en este mismo espacio cuando.

"Maestros y Discípulos" es un programa que busca sembrar valores y abrir caminos donde la reflexión y el intercambio de saberes culturales, provocando el encuentro de grandes referentes culturales en distintas disciplinas, con nuevas generaciones y seguidores, discípulos, en definitiva, para hacer el traspaso de experiencias y conocimientos.

A lo largo de estos dos años la modalidad fue organizar una entrevista pública, una charla íntima con el artista, moderada por la periodista cultural María Eugenia Montero, y en algunos casos, encuentros también en escuelas e instituciones educativas, donde cada elegido pudiera ofrecer un taller.

Las personalidades que pasaron por este programa fueron los artistas plásticos Marta Fassinato y Juan Carlos Entrocassi; los actores María del Carmen Echeñique, René Olagivel y Adán Cesarini; el ceramista Oscar Mendoza; la bailarina y profesora de danzas, María del Carmen Calneggia; la coplera Ernestina Cari; las gestoras culturales Genoveva Maizares y Carolina Guerrero; los músicos Mario Camacho y Fortunato Ramos; y el crítico de arte Inosencio "Paco" Garzón.