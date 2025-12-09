La llamaron y la estafaron por 2,4 millones de pesos

Una vecina de la ciudad de San Pedro denunció que fue estafada por la suma de $2,4 millones luego de ser engañada con supuestos beneficios en compras en la cadena de supermercados jujeña. Así, un sujeto le hackeó la cuenta y le solicitó cuatro préstamos.

El ilícito ocurrió días pasados por la tarde, en momentos que la víctima se encontraba utilizando la red social Facebook y observó una promoción de descuentos en compras en las sucursales de la firma.

En ese contexto, alrededor de las 15.30 la denunciante se interesó por la posibilidad de acceder al beneficio, por lo que ingresó en el perfil. Allí, había un número de teléfono con la característica 0351, correspondiente a Córdoba.

Minutos más, tarde la víctima recibió una videollamada de WhatsApp del mismo número donde un hombre se presentó como supuesto representante de la empresa, además de asegurarle que para obtener los descuentos le debía pasar los datos de una cuenta bancaria.

Ante este requerimiento, la mujer contestó que poseía una cuenta en el banco privado con mayor presencia en Jujuy.

Fue entonces que el aparente asesor le solicitó a la damnificada que se realice la prueba biométrica para acceder a la cuenta en cuatro oportunidades, pedido al cual ella accedió. Luego, se cortó la llamada con la promesa de ser dada de alta en el beneficio prometido.

Sin embargo, con el correr de las horas la víctima notó que de su cuenta bancaria se hicieron cuatro pedidos de préstamo sin su consentimiento por los montos de un millón de pesos, los primeros dos, y de 50 mil pesos y de 361 mil pesos, los restantes.

Tras darse cuenta que fue estafada, se dirigió a la Seccional 9° para realizar la denuncia por el ilícito valuado en la suma total de 2 millones 411 mil pesos.