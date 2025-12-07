Fórmula E: un auto chocó a otros dos y dio varias vueltas en el aire

El ePrix de Sao Paulo marcó el inicio de la temporada de al Fórmula E que tuvo un accidente espectacular protagonizado por Pepe Martí, piloto debutante del equipo Cupra Kiro. A dos vueltas del final, el monoplaza del español impactó contra los autos de Nico Müller (Porsche) y Antonio Félix da Costa (Jaguar), se elevó por encima de uno de ellos y dio varias vueltas antes de detenerse. Pese a la violencia del incidente, el joven salió ileso y fue sancionado con la obligación de partir desde la última posición en la próxima carrera.

El accidente ocurrió en el circuito urbano del Sambódromo de Anhembi, cuando la carrera estaba neutralizada bajo el procedimiento de Full Course Yellow (bandera amarilla en toda la pista) para retirar el auto de Mitch Evans. En ese momento, Müller y Félix da Costa frenaron delante de Martí, quien no logró reducir la velocidad a tiempo y colisionó con ambos. El impacto lanzó su monoplaza por encima del Jaguar, provocando que el auto volara y diera varias vueltas antes de caer. La reacción inmediata fue de preocupación, pero Martí pudo abandonar el vehículo por sus propios medios, sin lesiones aparentes.

Tras el accidente, Martí expresó alivio por su estado físico, aunque no ocultó su frustración por el desenlace. El piloto reconoció su responsabilidad en el incidente y descartó que la falta de experiencia en la categoría fuera la causa principal: “No, porque llevo cinco años corriendo en fórmulas. Es muy distinta, pero estos errores no se pueden permitir. Y con esta magnitud y esta repercusión”, dijo en diálogo con el medio especializado Motorsport.

Martí explicó que el procedimiento de bandera amarilla en la Fórmula E difiere del Virtual Safety Car utilizado en la F1, F2 o F3, lo que contribuyó a su error de cálculo. “Yo estoy acostumbrado en Fórmula 2, Fórmula 3, que el Virtual Safety Car lo apuras al máximo, buscas siempre ir un poco al límite, la entrada del pitlane, todo lo intentas para buscar esas milésimas de segundo”, relató. Además, inidicó que, aunque practicó el procedimiento en simulador y en los tests de pretemporada, la reacción de los pilotos en pista fue diferente a lo esperado: “Iba a llegar a la velocidad legal a tiempo, pero desgraciadamente los coches no desaparecen cuando necesitas que desaparezcan, y pues bueno, me los he comido y he salido volando, así que una pena”.

El piloto también señaló que las características del circuito urbano de San Pablo agravaron las consecuencias del accidente. “Si hubiera sido México o Jarama o cualquier otro lugar que tiene ese espacio, que no es un circuito urbano, no sé, me voy al pasto y evito el accidente y luego sigo la carrera. Pero aquí era o muro o muro, y darle a un coche o intentar pasar por el medio y si me ven, se mueven. Pero, claro, en el momento de frenar ya sabía que tenía mala pinta. Todo pasó muy rápido, no tenías mucho tiempo”.

Como consecuencia del incidente, los comisarios sancionaron a Martí con la obligación de salir último en la próxima carrera, que se disputará el 10 de enero en México, y le impusieron cuatro puntos en su licencia. La carrera en el trazado paulista se detuvo con bandera roja tras el accidente y, tras la reanudación, Jake Dennis se llevó la victoria, seguido de Oliver Rowland y Nick Cassidy.

La Fórmula E, reconocida oficialmente como ABB FIA Formula E World Championship, es la principal competición de monoplazas eléctricos y cuenta con el estatus de campeonato mundial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) desde 2020. La categoría se disputa en circuitos urbanos y busca impulsar la innovación tecnológica y la popularidad de los vehículos eléctricos, combinando deporte y desarrollo sostenible.

La categoría, que comenzó su temporada número 12, está compusta por 10 equipos con dos pilotos cada uno (20) y tiene un calendario especial, ya que la temporada comienza al final del año calendario y termina a mediados el próximo año (2025-2026). Con 11 fechas en la campaña, la próxima será ya tras el incio del nuevo año, el 10 de enero en el Autódromo Hermános Rodríguez, de México.