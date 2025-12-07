Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1

En una histórica definición en el Gran Premio de Abu Dhabi, Lando Norris salió campeón por primera vez en su vida del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1. El británico de McLaren -que también se quedó con la tabla de Constructores- realizó una correcta tarea, cruzó la línea de meta en el tercer puesto y se aseguró el título. Max Verstappen ganó la carrera en Yas Marina, pero no le alcanzó para repetir sus hazañas y cortó con su racha de cuatro consagraciones al hilo. Oscar Piastri, el otro contendiente, terminó segundo. Franco Colapinto finalizó último.

La estrategia de Norris en Abu Dhabi se centró en no luchar con Verstappen y Piastri con el objetivo de asegurar el tercer puesto para subirse al podio, lo que le permitía ser campeón. El piloto de 26 años ejecutó el plan a la perfección y no pasó sobresaltos. El neerlandés de Red Bull giró con un ritmo solvente y se convirtió en el corredor que más victorias sumó en una temporada sin quedarse con el título.

Alpine cerró una temporada para el olvido con una carrera decepcionante. Tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto lucharon para maximizar el rendimiento del monoplaza A525, pero terminaron en los últimos puestos de la grilla. El francés, que recibió una penalidad de cinco segundos, quedó 19°, mientras que el argentino cruzó la bandera a cuadros 20°. La escudería con sede en Enstone finalizó la temporada en el último puesto en la tabla de constructores.