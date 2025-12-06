Pozuelos se prepara para su Festival del Cordero

El próximo 31 de enero a partir de las 10 de la mañana la localidad de Pozuelos del Departamento de Rinconada vivirá la XXXII edición del Festival del Cordero, una celebración que revaloriza este producto como materia prima esencial de la región. Nuestro medio dialogó con el presidente Eusebio Colqui y Andrés Quispe vicepresidente de la comisión organizadora, quienes extendieron la invitación formal a participar del evento y colaborar mediante un bono contribución destinado a cubrir los gastos que demanda la realización. También adelantaron que se encuentran en gestiones para contratar grupos de renombre, aunque aún no confirmaron la grilla artística definitiva.

Uno de los momentos más esperados será el concurso de asado de cordero a la estaca, coordinado por el reconocido asador Fernando Cruz, integrante de la comisión. Las inscripciones ya están abiertas con un costo de $20.000, monto destinado a la compra de leña para los participantes. El cordero será provisto por la organización y la evaluación se realizará bajo la modalidad de jura ciega, garantizando imparcialidad y premiando únicamente el sabor, la textura, el aroma y la cocción de la carne. En esta edición se confirmó la presencia de asadores provenientes de distintas provincias y del vecino país Bolivia, lo que asegura un nivel competitivo y diverso.

El festival no solo será un homenaje al cordero como símbolo gastronómico de la Puna, sino también una oportunidad para disfrutar de música, danza y la calidez de una comunidad que abre sus puertas a visitantes de toda la región.

Pozuelos se prepara para recibir a turistas con la promesa de un encuentro único, donde tradición y sabor se conjugan en un escenario natural incomparable.