Se juegan las finales de vóley hoy

Se definen los campeones de Copa Jujuy Energía Viva de vóley masculino y femenino en el estadio "Olímpico" de Palpalá. Hoy desde las 20 se vivirán las finales del certamen provincial con el importante apoyo del Intendente Rubén Eduardo Rivarola.

En un esfuerzo conjunto por impulsar el deporte y el bienestar tras la reunión entre el Jefe Comunal y el secretario de Deportes de la provincia, Luis Calvetti, se ultimaron detalles para lo que se espera sea hoy una verdadera fiesta deportiva, además de anunciar que el 14 de diciembre se jugarán las finales, en el mismo escenario, de hándbol.

El intendente Rubén Eduardo Rivarola mantuvo una mesa de trabajo junto al secretario de Deportes del gobierno provincial, Luis Calvetti, en la que se acordaron puntos clave para la realización de estas importantes finales deportivas en la ciudad siderúrgica.

El calendario establece que hoy se disputará la final de vóley a las 20 horas, dónde el representante femenino de la Asociación de Vóley Palpalá se enfrenta a Ciudad de Nieva, buscando que el título quede en la ciudad. Y en masculino lo harán Santa Rosa Vóley frente a Cidef a partir de las 21.30.

Mientras que el domingo 14 del mismo mes será el turno del hándbol a partir de las 19.30 horas, dónde competirán los equipos femeninos del Club Universitario vs Sportivo Rivadavia, y los equipos masculinos del Club Universitario vs Sportivo Rivadavia.

La gestión municipal del intendente Rivarola reafirma su compromiso con el deporte, destacando el apoyo brindado a la Asociación de Vóley de Palpalá, especialmente en lo referente al traslado de los deportistas.

MUNICIPIO DE PALPALÁ | SE FIRMÓ UN CONVENIO Y HOY ALBERGARÁ LA FINAL DE COPA JUJUY ENERGÍA VIVA DE VÓLEY.

Este acompañamiento ha sido fundamental para que la ciudad pueda respaldar a su equipo representativo a lo largo de toda la competencia. Si bien el Ejecutivo municipal brindará todo el apoyo logístico para este evento deportivo, la organización estará a cargo de la Asociación de Vóley de Palpalá (AVP).

Por su parte, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, expresó su agradecimiento al intendente por abrir las puertas del municipio y facilitar el diálogo en favor del desarrollo deportivo.

Asimismo, destacó la importancia de aprovechar la infraestructura disponible, como el Estadio Olímpico cedido por la Municipalidad de Palpalá, un aporte que contribuye a consolidar la Copa Jujuy como un programa profundamente arraigado en el corazón de los jujeños.

Así también expresó que "La Copa Jujuy ya es un programa que los jujeños lo adoptaron como propio, y así tiene que ser, ya tiene muchos años de historia", afirmó Calvetti, quien prometió un evento deportivo de primer nivel.

Por otro lado, dijo que aunque este año no se realizó la competencia oficial de la Federación Jujeña de Hándbol, su participación en la Copa Jujuy fue planificada desde comienzos de año, y finalmente la ciudad de Palpalá también será sede de la final "logramos articular un trabajo en conjunto con el municipio, estamos muy agradecidos", finalizó.