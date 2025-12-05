Las fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe ya se viven en barrio Norte. Todas las familias están invitadas a participar de la novena en la capilla que se encuentra bajo su advocación, se rezará hasta el 11 de este mes desde las 19 el Santo Rosario y a las 20 la santa misa. La procesión y misa será el viernes 12, desde las 18, con la presencia del obispo Daniel Fernández. En tanto que la serenata comenzará después de la Eucaristía en la Escuela "Padre Jerónimo Schonfeld".

En barrio Carolina, Palpalá, la capilla tendrá la serenata mañana a las 20. Habrá patio de comidas y sorteo, actuarán distintos grupos folclóricos y ballets; la entrada es gratuita pero lo recaudado será para refacciones en las instalaciones.

Mientras que en el barrio Usina de Tilcara hasta el 11 la santa misa se oficiará a las 18 y luego a las 19 el rezo de la novena. Hoy y mañana Eucaristía en el templo parroquial a las 19.30. El 12 la procesión partirá a las 18, a las 19.30 la santa misa y a las 20.30 la cena comunitaria.

En Calilegua el viernes 12 celebrarán los 21 años de la ermita en ruta 83 kilómetro 5. Habrá misas a las 7, 9, 11, 17 y a las 19. Bendiciones y confesiones todo el día.