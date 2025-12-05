Un emotivo mensaje durante el acto inaugural del 5° Encuentro cultural turístico binacional Argentina - Bolivia, brindó Rubén Vilca (originario de la zona y emprendedor) y no dudó en señalar que la ruta turística entre ambos países se habilitará tarde o temprano.

"Cuando era chico andaba por estos lugares, en ese tiempo era un sendero para las llamas y los burros, y por donde se transportaba mercadería desde un lado a otro", recordó.

Destacó "a los que hicieron un largo trabajo bien silencioso y visionaron que en este lugar se podía desarrollar el turismo".

La apertura de la ruta turística que unirá Argentina con Bolivia "no hay quien lo frene. Con el tiempo esto será un paso internacional muy importante", predijo.

Y dedujo que con la jornada del Encuentro "se marcó un hito y los pueblos hermanados lograrán el objetivo. Así debemos mantenernos para alcanzar otras aspiraciones que traigan crecimiento a la región".