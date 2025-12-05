Faltan “decisiones políticas”

De las autoridades de Cusi Cusi, el vocal municipal Santos Mamani desde el 2009 que le pone el hombro a todas las acciones que se vienen concretando para lograr la tan ansiada habilitación de la ruta turística internacional.

En los últimos 7 años "prácticamente nos abocamos al turismo por el potencial que tenemos en la región. Pero también por carecer de fuentes de trabajo es que nos involucramos seriamente en esta actividad", apuntó.

En aquel tiempo fueron Cusi Cusi y Río Chilena quienes tomaron la iniciativa, "hoy contamos con unas ocho comunidades a las cuales próximamente se sumará formalmente Jama. Y tengo la seguridad que los que viven a lo largo de la ruta nacional 40 también se sumarán al Corredor".

El proyecto "con el tiempo demandará mucho trabajo para toda la región y serán los turistas quienes dejarán los ingresos económicos para la gente".

Para la habilitación de la ruta turística "están faltando decisiones políticas de las autoridades máximas a nivel nacional, los gobiernos de Jujuy y Potosí deberían agilizar los trámites. Sin embargo con perseverancia se logrará el objetivo fijado", confió.

Por último ponderó la convocatoria lograda con el 5° Encuentro cultural turístico, que cerró el año de gestión por el Corredor.