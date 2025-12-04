23°
Interés Legislativo

Comunidad de San Bernardo agradecida

La diputada Olga Ramos la instó a seguir trabajando en conjunto.

Jueves, 04 de diciembre de 2025 00:00
ENTREGA | OLGA RAMOS, CÉSAR PEÑALBA Y DEMÁS VECINOS DE SAN BERNARDO EN EL SALÓN “PRESIDENTE RAÚL ALFONSÍN”.

Pobladores de San Bernardo (Volcán) recibieron de manos de la diputada provincial Olga Ramos la Resolución N° 228 por la cual se declaró de Interés Legislativo la habilitación del puente Paihuaico en la citada localidad.

El puente pasarela (de 22 metros de largo) que cruza el río Paihuaico (o Las Cuevas) ubicado a 1,5 kilómetros de San Bernardo une los parajes Acheralcito y Duraznal, y es utilizado obligadamente en época estival por el corte que se produce en la ruta provincial 35 por la crecida del cauce.

La obra se concretó con colaboración del Gobierno provincial y la comisión municipal, y el trabajo solidario de los vecinos beneficiando a pobladores de San Bernardo y Ocloyas, y a los residentes en Abra Mayo y Yaquispampa (poblados pertenecientes a Tilcara).

La comunidad "está muy agradecida y contenta, porque ahora no afronta los problemas que antes sufría cada vez que se cortaba la ruta", especificó César Peñalba, quien destacó además la participación de la Asociación civil La Huella Gaucha.

El documento pondera la disponibilidad de un puente en condiciones óptimas por razones de seguridad, y de fácil acceso para la comunidad para la comunidad y los turistas, y para la circulación de personas a participar en actividades culturales y la celebración del carnaval.

En el salón "Presidente Raúl Alfonsín", Peñalba concurrió acompañado de Félix Quipildor, Luis Peñalba y otros vecinos al encuentro con la legisladora, a quien agradecieron la gestión realizada y el interés puesto para la concreción del puente.

La crecida del río Paihuaico se cobró la vida de varias personas, lo que obligó a los vecinos a reunirse y solicitar la construcción del nuevo puente, "no sólo estamos salvando la economía de la zona, sino y principalmente las vidas de nuestra comunidad".

Ramos instó a los vecinos a continuar trabajando solidariamente y les aseguró que tendrán la colaboración del Gobierno provincial y de la Legislatura para las iniciativas tendientes a mejorar la calidad de vida de los pobladores.

 

