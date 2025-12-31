Asumió ayer nueva jueza de Faltas en esta capital

Dentro del recambio en el gabinete de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la exprocuradora municipal, Paula Alcoba, tomó juramento y asumió formalmente como nueva Jueza de Faltas, cargo que desempeñará a partir de mañana, cubriendo una vacante clave dentro de la justicia administrativa local.

Durante el acto, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, destacó la trayectoria y el compromiso de Alcoba con la gestión municipal.

"Paula viene con la camiseta del municipio puesta hace mucho tiempo, y lo va a seguir haciendo. Ha defendido al municipio en todas las cuestiones donde existían litigios y asuntos pendientes, desempeñando una excelente tarea", expresó.

En ese sentido, remarcó que su designación representa "un paso importante para consolidar el cuerpo del Juzgado de Faltas, aportando experiencia y capacidad", al tiempo que señaló que continuará siendo una referente de consulta para la gestión municipal.

Por su parte, Paula Alcoba valoró el nuevo rol como un desafío profesional y agradeció la confianza depositada por el Ejecutivo.

"Es un cambio en lo profesional, un nuevo desafío. Venimos de varios años en la Procuración donde, gracias a Dios y al trabajo del equipo, pudimos regularizar la deuda judicial y bajar la litigiosidad", afirmó.

Asimismo, destacó que el trabajo realizado tendrá continuidad con el nuevo procurador y el equipo técnico existente. "Voy a poner todo mi entusiasmo y compromiso en este nuevo cargo, con el objetivo de seguir mejorando los procedimientos del Juzgado de Faltas en beneficio de los vecinos", sostuvo.

En tanto, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, acompañó la asunción y subrayó la importancia de la designación. "Es una incorporación muy valiosa: alguien que sabe mucho de Derecho, que conoce el municipio y que aplicará las normas municipales dentro de la justicia administrativa", señaló.

Además, recordó su propia trayectoria en el área y auguró "el mayor de los éxitos" en esta nueva etapa.