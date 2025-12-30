22°
31 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Alborozo Humahuaqueño
1 de Enero
Fútbol inglés
fútbol internacional
LIBERTADOR
Por los clubes
Ministerio de Educación
Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy
DEPORTE COMUNAL
regional
Tilcara

Las comparsas invitan a Tilcara

Chayarán a la vez el esperado y convocante Enero Tilcareño.

Martes, 30 de diciembre de 2025 23:09
Festejo | Los anateros celebrarán en los mojones de las comparsas y agrupaciones tilcareña.

Comparsas y agrupaciones de Tilcara convocaron a todos sus simpatizantes y visitantes a la Quebrada llegarse mañana hasta la villa turística para chayar los mojones y comenzar a disfrutar del tradicional Enero Tilcareño.

A diferencia de otros poblados de la región, las ceremonias ancestrales comenzarán a las 16 en los distintos mojones de las comparsas Pocos pero locos y Los caprichosos, y de las agrupaciones El puente de la diversión, Los viejos choclos y Los ahijaditos.

Cada una con su estilo bien particular que hacen del carnaval tilcareño el mejor para disfrutar en la Quebrada, espera a todos los que quieran festejar merecidamente el inicio del año nuevo pidiendo al diablo carnestolendo por progreso, desarrollo y bienestar familiar.

Después de cumplir con la tradición, algunas se desplazarán por las calles batiendo la bandera del carnaval pasado y otras, proseguirán hasta el viernes celebrando con bailes nocturnos.

 

Temas de la nota

