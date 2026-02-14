23°
GREMIOS DOCENTES

Cedems amenaza con un paro de 48 horas

Tras una asamblea de delegados se definió un paro de 48 horas los días 2 y 3 de marzo, con movilización el primer día de la medida.

Sabado, 14 de febrero de 2026 19:22

En una asamblea de delegados realizada este viernes en la sede central, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) resolvió por unanimidad rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.

Durante el encuentro, los representantes del sector definieron avanzar con una medida de fuerza de 48 horas en reclamo de mejoras salariales y laborales, al considerar insuficiente la oferta oficial.

A través de un comunicado, plantearon una contra propuesta que incluye "un aumento del 20% hasta mayo, además de la continuidad de paritarias mensuales y el reclamo de un salario inicial equivalente a la canasta básica".

En ese marco, advirtieron que, de no obtener respuestas, se llevará adelante un paro por 48 horas los días 2 y 3 de marzo, con movilización el primer día de la medida, coincidiendo con el comienzo del ciclo lectivo en la provincia.

