Incautaron más de seis kilos de "brownies mágicos" en Cosquín Rock

Dos sujetos fueron arrestados esta tarde en las inmediaciones del predio donde se desarrolla el festival Cosquín Rock, en la provincia de Córdoba, quienes estaban comercializando "brownies de marihuana" entre los espectadores, según confirmaron las autoridades.

Como resultado del operativo, los efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) lograron incautar seis kilos de brownies, más diez dosis de marihuana, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Los malvivientes, de 31 y 50 años, fueron hallados 'in fraganti', mientras vendían las drogas en las inmediaciones del aeródromo Santa María de Punilla, donde se desarrolla el Cosquín Rock, el festival musical más importante del país, ubicado a unos 50 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba.

Este evento, que se inició hoy y se extenderá hasta este domingo, anualmente reúne multitudes y también a un centenar de bandas de rock, indie, trap, música urbana, blues, punk, metal y electrónica.