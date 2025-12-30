El 26º Encuentro de Pesebres el domingo

Buscando revalorizar esta linda tradición jujeña, y única en el país, que mantienen con mucha devoción las familias promesantes; el domingo 4 de enero se realizará el 26º Encuentro de Pesebres organizado por la parroquia Santísimo Salvador. Está previsto que los adoradores comiencen a pasar por el atrio de la iglesia Catedral a partir de las 15.

Se aclaró que la inscripción de todos los grupos que deseen participar se concretará desde las 14 en la esquina de San Martín y Gorriti (Casa de Gobierno). Y puntualizaron que no se reservarán lugares con anticipación.

Cada pesebre deberá brindar como información para cuando realice su presentación: del nombre del grupo, el año de creación, la cantidad de adoradores, de músicos y de padres que acompañan durante las visitas que efectúan en tiempo navideño.

Por consultas respecto a la inscripción podrán comunicarse al 388-4328145 (padre Manuel) o al 383-4392885 (Hermana Silvia).

Además la parroquia está necesitando la donación de pan de navidad, jugos y golosinas para brindar el refrigerio. Se pueden contactar al 388-4349041 (Gonzalo).

En la Medalla Milagrosa

La parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa de Alto Comedero concretó la Convivencia parroquial de Pesebres 2025. Según explicaron en su página de Facebook fue “un desafío y una experiencia rica en el compartir de los distintos pesebres que se encuentran en nuestra jurisdicción”. Desde la organización expresaron las “gracias a cada pesebre por darnos esta oportunidad y por querer compartir entre ustedes”.

Y rogaron para que “el Niño Dios siga acompañando y bendiciendo esta hermosa expresión de fe a través de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que continúan con esta hermosa tradición”