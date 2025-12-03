Se prevé una mejora salarial del 20 al 30%

En una reunión plenaria de las comisiones de Finanzas y de Economía, el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, acompañado de otros funcionarios de su cartera, detalló los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto 2026.

Cardozo señaló que las principales dudas planteadas fueron "el tema salarial, las obras que se están ejecutando y las proyectadas, y algunos programas de asistencia de Nación, la cual es nula", afirmó el ministro. También dijo que "se trató mucho del proyecto de ley de alivio fiscal a través de la refinanciación de deudas a través de Rentas".

Explicó que, como ocurre habitualmente, la mayor parte del Presupuesto se destina a atender el gasto salarial, y precisó que cerca del 90% de la coparticipación secundaria será utilizada para el pago de sueldos. En relación con la pauta para el próximo año, señaló que el incremento previsto respecto del Presupuesto vigente "está estipulado entre un 20 y un 30%, según la proyección de recursos que brinda Nación", y agregó que si esas estimaciones se cumplen, "podremos alcanzar esa pauta salarial".

En cuanto a obras el del 2026, "comparado con el de este año, tiene un incremento del 50%, se va a 300 mil millones de pesos". Afirmó que la Provincia está equilibrada financieramente, aclarando que entre "lo que se recauda no deja ningún excedente como para poder manejarlo de otra forma".

También señaló que se logró reducir el stock de deuda y que "actualmente ronda los $500 millones", anticipando que, con el cumplimiento de los compromisos previstos, "el año que viene podría disminuir en unos $50 millones". Agregó además que, de mantenerse este ritmo, en 2027 quedaría totalmente cancelado el Bono Verde emitido por la Provincia en su momento.