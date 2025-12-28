Inspección de remises por las vacaciones en Tilcara

De cara al inicio de la temporada turística estival, el municipio de Tilcara inició la inspección de documentación y estado de los vehículos que realizan el transporte alternativo de pasajeros local e interjurisdiccional.

Hoy y hasta el próximo miércoles en el horario de 9 a 13 y de 14 a 19 en el Hotel de Turismo Tilcara (accediendo por calle Lavalle) los propietarios de los rodados deberán cumplir con la inspección y desinfección de los mismos (en cuanto a higiene y mecánica que se exige cada tres meses), más la revisión (para la renovación) de la habitación anual.

"Se está inspeccionando minuciosamente las condiciones de los vehículos que nos garantice su perfecto estado y pueda brindar un buen servicio, actualmente tenemos habilitados alrededor de 250, pero no todos están operativos por decisión de sus propietarios", especificó Mabel Dionisio, directora de Tránsito y Transporte municipal.

A pesar de la cantidad de habilitaciones emitidas "hace falta más vehículos, la demanda se acrecienta los fines de semana, en horario nocturno y horas pico, la situación se complica aún más durante la temporada turística". Y aclaró que el municipio "únicamente habilita a personas que poseen residencia en Tilcara".

Consultada si por la temporada de verano el precio del transporte aumentará, respondió: "Yo creo que sí, siempre se modifica. Pero eso es una decisión del Concejo Deliberante, el municipio lo único que hace es acatar lo que resuelven los ediles".

Dionisio afirmó que la mayoría cumple con la obligación de la inspección y revisión, y la revisión, "quienes no lo hacen no logran la habilitación para transportar y deben asumir una infracción", y que "se brinda bien el servicio, pero hay buenos y malos remiseros".

Reconoció el registro de "muchos reclamos de vecinos porque los remiseros no quieren llegar hasta sectores como el barrio 5 de Octubre o Altos de Malka, pero otros sí lo hacen. Quienes no cumplen debidamente se los registra y cuando realizan las inspecciones, les hacemos una infracción o un llamado de atención. Si son reiterativos tenemos la facultad de desafectarlos".

El estado de los vehículos que prestan servicio "está dentro de lo que exige el municipio, pero a veces consideramos la situación que estamos pasando y cedemos en algunas cuestiones, pero para el próximo llamado deben cumplir con todos los requisitos".

Más adelante, comentó que para la celebración de Navidad "el movimiento fue demasiado tranquilo, no hubo mucha demanda del servicio"; pero para la temporada turística "ya nos estamos organizando porque todos los años llega una gran cantidad de visitantes y principalmente en carnaval".

Finalmente anticipó que en los próximos días emitirá varios comunicados para que la ciudadanía sepa cómo se prestará el servicio durante la temporada estival. Por último aseguró que la relación del municipio con los remiseros "es buena" y próximamente llamará a una reunión a los remiseros para acordar para a conocer las pautas como se trabajará en las vacaciones.