Las próximas atenciones del área Zoonosis

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad San Salvador de Jujuy informa el cronograma de actividades previstas para la próxima semana, que incluye la atención del quirófano móvil, vacunación y registro de animales de compañía, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud pública.

Las acciones se desarrollarán en distintos sectores de la ciudad, de acuerdo al siguiente detalle: el lunes 29 el quirófano móvil estará en el barrio 9 de Julio, a partir de las 8, en las inmediaciones del Centro Vecina, calle Pedro Araoz 121.

El martes 30, el quirófano móvil estará en el barrio Aires del Alto, desde las 14, sobre Manzana AP 22, Lote 14. Mientras que la vacunación y registro, de 14 a 17, en manzana AP 2 - Lote 14.

El miércoles 31, será el turno de las 200 Viviendas de Alto Comedero, vacunación y registro, de 8 a 11, en el Polideportivo de Cabo Primero Brasich.

Desde el municipio invitan a los vecinos a participar de estas actividades, recordando la importancia de la vacunación, el registro y la castración como herramientas fundamentales para el control poblacional y el bienestar animal. Asimismo, se solicita concurrir con los animales correctamente contenidos para garantizar una atención segura y ordenada.