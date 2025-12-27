Talleres de “Verano en familia” en el Nido Parque Gral Belgrano

Los talleres de "Verano en familia" se dictarán en el Nido Parque "Gral. Manuel Belgrano" del barrio Adep, con el fin de jugar, sentir y conectar bajo la dirección de Salud Integral y de Género en Alto Comedero.

La actividad tendrá lugar el 6y 8 de enero, así como también el 13 y el 15 del mismo mes, en el horario de 9 a 11. Se trata de acciones vivenciales para familias donde se expondrá el juego, las emociones y los vínculos. A través de un espacio para compartir, escuchar, expresar sentimientos y fortalecer lazos familiares desde el disfrute es que el encuentro está destinado a familias con niños y adolescentes con cupos limitados. El taller funcional destinado a adultos se dictará los martes y jueves de 8 a 9, a cargo de Sulma Purulla y el inicio del mismo será el trece de enero, en el mencionado Nido Parque.

Están abiertas las inscripciones para la colonia de vacaciones que iniciará el cinco de enero y se deberá presentar fotocopia de documento del padre o tutor como así también del niño a partir de seis a trece años de edad. Otra de las clases previstas para el verano, es la de step que comenzará el cinco de enero a través de la instructora Marisel Heredia, las inscripciones se encuentran abiertas en la calle 250 del barrio Adep en Alto Comedero; los lunes, miércoles, jueves y viernes en los horarios de 15.30 a 16.30 y de 17.30 a 18.30. El taller de maquillaje social también se llevará adelante en enero, iniciando el día ocho, los días jueves de 10 a 12.30; así como las clases de bordado creativo para prendas, bolsos y kits carnavaleros que empezará el cinco de enero en el horario de 9 a 12, con Maximiliano Pachado. Las clases de mini tramp se llevarán a cabo el seis de enero con la instructora Paola Cruz. Los beneficios de esta actividad física es que genera una alta quema de grasas, fortalece y tonifica las piernas y los glúteos, ayuda a bajar el riesgo de contraer una enfermedad de la arteria coronaria y fortalece el sistema inmunológico brindando un entrenamiento de bajo impacto debido al rebote de la lona flexible del mini trampolín.

Alimentación consciente en las fiestas de fin de año

El Centro de Participación Vecinal (CPV) “Santa Ana” aconsejó a la comunidad sobre la alimentación consciente en las fiestas de fin de año. Recomendó la preparación del cuerpo antes de las fiestas, siguiendo la premisa de que disfrutar y cuidarse sí es posible.

Los desayunos nutritivos deberán incluir proteínas y fibras para mantener la saciedad. No obstante, no recomendaron ayunar, sino alimentarse bien en el día para no llegar con demasiada hambre y excederse en las cenas festivas. Asimismo, la hidratación es muy importante. Durante las fiestas comer con intención, despacio y disfrutando de los sabores, elegir sin culpa, con porciones conscientes y moderadas.

Para después de las fiestas, la idea es reajustar con la rehidratación de dos a tres litros de agua por día y consumir alimentos livianos entre frutas y verduras frescas y caminar o realizar actividad física para reactivar el organismo.

Colonia de vacaciones

Los niños del barrio San Pedrito podrán ser parte de la colonia de vacaciones inclusiva que se realizará desde el 6 de enero hasta el 6 de febrero en calle Lainez 1042. El espacio se habilitará para pequeños a partir de los cuatro y hasta los doce años de edad, quienes tendrán diferentes propuestas como; cocina, baile, pintura, salidas a la granja y actividades sensoriales. Los cupos son limitados y por más información deberán dirigirse a la dirección antes mencionada