Peronismo quebradeño

Los principales referentes del peronismo jujeño nucleados en el Frente Primero Jujuy Avanza de la región de la Quebrada se dieron cita en una jornada de festejo que unificó voluntades desde Volcán hasta Humahuaca. El encuentro contó con la presencia del referente del peronismo jujeño, Rubén Armando Rivarola, y la intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua.

La reunión congregó a una nutrida comitiva compuesta por vocales, concejales y referentes políticos de cada localidad de la zona. Durante el cónclave, se realizó un pormenorizado repaso de los logros obtenidos por el espacio político en el último período, destacando la capacidad de gestión territorial pese a los contextos adversos. "La unidad no es solo una palabra, es la herramienta que nos permite dar respuestas reales a nuestra gente de la Quebrada", coincidieron los presentes.

El espíritu del encuentro estuvo impregnado por la reivindicación de los valores peronistas. Los oradores enfatizaron la necesidad de mantener un movimiento sólido, basado en la justicia social y el compromiso con los sectores más vulnerables de la región.

Rivarola, en su discurso, instó a los dirigentes a seguir trabajando con cercanía y humildad, reforzando la identidad del frente en cada rincón de la provincia y sobre todo defendiendo los derechos de la gente. Destacó la unión lograda este año y planteó la necesidad de seguir fortaleciendo el trabajo territorial a lo largo y ancho de la provincia.

Hacia el final de la jornada, los representantes trazaron grandes objetivos estratégicos. Se acordó una agenda de trabajo conjunto para fortalecer la presencia del espacio en las localidades de la zona Norte y se realizó un brindis simbólico por la prosperidad de Jujuy. Con este encuentro, el Frente Primero Jujuy Avanza ratifica su liderazgo territorial y se posiciona con firmeza hacia los escenarios políticos que se avecinan.