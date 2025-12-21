Olaroz Chico y Susques se unirán por un nuevo camino

En un hecho de profundo valor andino y territorial, las comunidades atacameñas de Olaroz Chico y Susques, sellaron un acuerdo histórico que refleja el espíritu de reciprocidad y complementariedad milenaria que las caracteriza en la región de los salares.

Con el respaldo de las asambleas firmaron un Acta acuerdo de servidumbre de paso, que permitirá la construcción de un nuevo camino que conectará y beneficiará el tránsito automovilístico entre ambas, fomentando el desarrollo y el buen vivir de la región.

Más allá de su importancia práctica, el Acta representa un gesto profundo de hermandad entre comunidades que comparten historia, identidad y un mismo horizonte de crecimiento.

"Este logro es un testimonio del poder de la colaboración y refleja el compromiso de las comunidades atacameñas con el fortalecimiento de sus lazos y la búsqueda de un futuro común", señaló el comunero Mario Gerónimo.

Detalles del acuerdo

La servidumbre de paso permitirá la construcción de un nuevo camino que conectará ambos poblados; el acuerdo se enmarca en un contexto de reciprocidad y complementariedad milenaria entre las comunidades de la Puna de los salares.

El respaldo de las asambleas garantiza el apoyo y la participación activa de la comunidad en este proyecto; que su ejecución será articulada con la Dirección Provincial de Vialidad y los organismos públicos correspondientes, reafirmando la importancia del trabajo conjunto entre comunidades y Estado, con respeto a los procedimientos a la legalidad vigente y a los derechos territoriales indígenas.

De esta manera Olaroz Chico y Susques avanzan como comunidades hermanas, caminando juntas hacia el mismo lugar, demostrando que la unidad, la organización y la cooperación entre pueblos originarios son el camino para construir soluciones reales, duraderas y con identidad, fortaleciendo la autonomía y el futuro de la Puna jujeña.

El diálogo y la fortaleza del trabajo conjunto se transformó en la continuidad de hacer realidad los sueños colectivos para las comunidades del departamento Susques para seguir evolucionando en paz y armonía, respetando la herencia ancestral.

La concreción de la iniciativa se logró después de una serie de encuentros entre los comuneros Mario Gerónimo y Carlos Soriano (de Susques) y de evaluar los múltiples beneficios para ambos poblados en la región, más allá de la transitabilidad de vehículos.

De esta manera ambas comunidades junto al Gobierno provincial avanzaron en una estrategia regional definiendo una línea de acción concreta y planificaron un proyecto que sin lugar a dudas potenciará el desarrollo por el cual vienen trabajando mancomunadamente.

"Estos proyectos son los que necesitamos las comunidades de la Puna, para avanzar en el desarrollo de nuevas zonas que pueden ser turísticas potenciando a la vez nuestra economía e inclusive con la posibilidad de atraer inversiones interesados en otras actividades", sostuvo Gerónimo.

Una vez habilitada la nueva traza de 26 kilómetros aproximadamente (respecto a los casi 80 kilómetros transitando por la ruta nacional 52 y luego por la provincial 70), se convertirá en una de las obras más grandes con el paso de los años, lograda entre ambas comunidades.