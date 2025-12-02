El nuevo streaming del Conicet será sobre los pingüinos de la Patagonia.

Tras el furor del streaming en el fondo marino y la edición paleontológica realizada en Río Negro, investigadores del Conicet y del Parque Provincial Patagonia Azul muestran en vivo y en directo el día a día de tres aves marinas: el pingüino de Magallanes, el petrel Gigante del Sur y el cormorán Imperial. El objetivo es exhibir cómo es la etapa reproductiva de estas especies a través de cámaras de monitoreo, sin intervenir en su hábitat natural. La transmisión se puede ver en vivo por el canal Explore Birds Bats Bees.

El proyecto es llevado adelante por el investigador del Conicet Flavio Quintana, quien colocó, junto con su equipo, paneles solares, baterías, antenas, routers y cámaras en tres islas sin presencia humana, Tova, Tovita y el islote Gran Robredo. De esta manera, el equipo de investigación puede observar y recolectar datos acerca del proceso de reproducción de estas aves, que muchas veces lo realizan en lugares inaccesibles para el ser humano. Así, pueden explorar aspectos como la biología reproductiva, la tasa de supervivencia de pichones, el éxito de eclosión (proceso en que rompen la cáscara de huevo para salir al exterior) o la frecuencia de alimentación de los padres a sus hijos.

También, pueden acceder a datos como la cantidad de individuos que hay en una colonia o cuántas parejas reproductoras nidifican cada año en esas islas. En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ, Quintana cuenta: “La tecnología nos permite mantener un sistema de vigilancia y alerta ante eventos puntuales, como puede ser el brote de una enfermedad en una colonia que produzca la mortandad masiva de adultos reproductores o de pichones, o eventos climáticos particulares, los cuales no hay manera de detectarlos si no se está mirando permanentemente estas colonias”.

Y agrega: “Hay que tener en cuenta dos cosas: por un lado, las especies son particularmente sensibles al disturbio humano por lo que esta es una investigación en la cual la presencia del científico no interfiere. Por el otro, estas especies reproducen en zonas poco accesibles, como son las islas dentro del Parque Provincial Patagonia Azul, por estar alejadas de la costa. Entonces, la visita de los investigadores a diario es prácticamente imposible y, en esta oportunidad, lo logramos gracias a las cámaras”.

Además, monitorear a estas especies permite evaluar la salud del ecosistema que las rodea. Por ejemplo, si el alimento es abundante, se espera que los padres vayan al mar y vuelvan al nido en reiteradas oportunidades para dar de comer a sus pichones. Ahora bien, si la frecuencia de estos viajes es poca, es indicador de que hay algún problema en el ecosistema y se puede actuar de manera temprana.

La instalación de la tecnología se realizó previo al arribo de los adultos a las islas, que ocurrió en septiembre. Ahora, entre fines de noviembre y comienzos de diciembre, se vive el pico de eclosiones y es el momento ideal para seguir las transmisiones y ver a pichones recién nacidos, idas y vueltas de los adultos al mar y la forma de alimentación de cada especie.

En el caso del pingüino de Magallanes, se puede ver cómo el adulto trae el alimento desde el interior del estómago y se lo da directamente en la boca a sus hijos. En el caso de los cormoranes Imperiales y los petreles, los pichones se meten dentro de la boca de sus padres para obtener la comida. Este día a día se puede ver en vivo por el canal Explore Birds Bats Bees.