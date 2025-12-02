Importante capacitación en Endodoncia

Hoy a partir de las 9 se realizara un importante curso a cargo del doctor Rodolfo Elías Hilú quien brindara “Endodoncia, capacitación en acción” que está a cargo de la Escuela de Posgrado del Círculo Odontológico de Jujuy.

La cita es a partir de las 9 hasta las 17 en la sede de la Escuela de Posgrado cito en Necochea 66 entre avenida Fascio y calle Salta de nuestra ciudad.

Rodolfo Hilú es reconocido odontólogo argentino, profesor titular de Endodoncia en la Escuela de Odontología de la Universidad Maimónides y de Diagnóstico I y II en la Carrera de Especialista en Endodoncia.

Este curso está dirigido a todos los odontólogos de la provincia y quedan muy pocos lugares disponibles. Quienes quieran asistir pueden comunicarse al 3885250380.

Escuela de Posgrado

La Escuela de Posgrado del circulo Odontológico de Jujuy días a tras celebró sus 30 años y su directora la doctora Gabriela Chávez hizo un balance sobre este año que está finalizando y en dialogo con El Tribuno de Jujuy dijo “a raíz de este aniversario que cumplimos hace poquitos días realizamos unas jornadas odontológicas a la que asistieron muchos disertantes destacados de nivel nacional y provincial. Mañana (por hoy) tenemos la visita del doctor Hilú que es un referente de la Endodoncia a nivel nacional y realizó muchas investigaciones científicas y este fue un año muy marcado por la cantidad de cursos que brindamos y estamos preparando muchos más para el año que esta pronto a iniciar.

La odontóloga comento también que este sábado habrá un workshop sobre estética y las nuevas resinas camaleónicas.

Cabe resaltar que la Escuela de Posgrado es una organización de formación contante y capacitación permanente, “este año fue muy positivo y para el próximo año ya tenemos la agenda muy cargada”.

La escuela de Posgrado es reconocida por la Unju con quien se tiene un convenio marco y además tiene reconocimiento municipal y de la Legislatura de Jujuy.

Sus odontólogos fueron reconocidos a nivel nacional por la AOA (Asociación Odontológica Argentina) que es la academia más grande del país.

En esta oportunidad la doctora Chávez es la delegada nacional de la AOA hasta el 2027

La profesional comentó que desde la Escuela de Posgrado se trabaja siempre en la formación y en la innovación tecnológica, es por ello que el 12 de diciembre “vamos a inaugurar una sala digital, incorporaremos un escáner, nuevos equipamientos porque somos unos convencidos que a las capacitaciones que estamos brindando hay que acompañarla con nuevas tecnologías. La escuela de Posgrado cuenta con un quirófano totalmente equipado y hace poco se inauguró una nueva sala con boxes nuevos”.

Cabe destacar que se hace atención de pacientes cuando se realiza convocatoria dentro de los cursos que se realizan.

Para el próximo año, más precisamente para el mes de mayo, se tiene previsto un Congreso de Odontología con la disertación de profesionales de todo el país y se trabajará también en brindar prevención en el interior de la provincia.