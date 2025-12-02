Maxi López fue a fondo y contó lo que opina sobre la China Suárez

La visita de Maxi López a Sálvese quien pueda dejó varios momentos inesperados y una serie de definiciones que encendieron el estudio de América TV. Invitado por Yanina Latorre, el ex futbolista terminó opinando sobre la China Suárez, Mauro Icardi y hasta de su propia vida sentimental.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, todo comenzó cuando la conductora, fiel a su estilo frontal, lo puso contra las cuerdas con una pregunta directa: “¿Le das a la China? no me contestaste. ¿Te gusta?”. López respondió con ironía y cierta incomodidad mientras el equipo se preparaba para escuchar su postura: “Me gusta cómo bajan la música”, contestó entre risas, evitando caer en el juego pero sin cerrar del todo la puerta a la interpretación.

Yanina redobló la apuesta mostrando una imagen de la actriz. “¿Le das? Mirá esta bomba”, insistió. Fue entonces cuando el ex delantero, apelando a un refrán clásico, marcó su límite: “A ver, yo debo ser un poco anticuado. Pero, viste cuando decían que la mujer de un amigo tiene bigotes…”. La frase tensionó el ambiente, pero también dejó claro hasta dónde estaba dispuesto a hablar.

La conductora contraatacó: “¿Sos de esos? Icardi no. La China tampoco”. Y ahí López fue contundente: “Bueno, pero creo que se encontraron. Yo estoy de la vereda de enfrente. Se complementan. Son tal para cual”. Con esas palabras dejó expuesta su mirada sobre la relación entre la actriz y Mauro Icardi, sin necesidad de profundizar.

En medio de la charla también apareció el recuerdo de los inicios del romance entre Wanda Nara e Icardi. Al consultarle si eran amigos en ese momento, López resumió la situación con una reflexión amplia: "Tenemos culpa los dos y pasaron cosas de los dos lados. Cuando en una pareja se termina el amor, se termina de amor".

La panelista Majo Martino intentó sacarlo de su postura diplomática con otra pregunta directa, casi a modo de desafío: “Pero visualmente, la ves a la China y olvidate de la historia. ¿Le das?”.

La respuesta no dejó dudas sobre dónde está hoy el centro emocional del ex futbolista: “Para mí, mi Daniela es 10 veces más”. Una declaración que no solo cerró el tema, sino que confirmó el lugar que ocupa Daniela Christiansson en su vida actual.